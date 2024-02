Zlati dotik kitajske duhovnosti

Ko so maja lani v Cannesu prikazali film Club Zero avstralske režiserke Jessice Hausner, so štiri Kitajke v pregrešno dragih oblekah pritegnile pozornost francoskega novinarja Jérémieja Barucha. »Fotografi, ki so jih fotografirali, gotovo niso dojeli ironije situacije,« je pred dvema tednoma zapisal v Le Mondu. Ženske, ki so pozirale pred kamerami, so namreč imele preveč skupnega z vsebino filma Jessice Hausner.

Film prikazuje profesorico, ki obvladuje zavest svojih bogatih dijakov s pomočjo deliričnega nauka sekte, katere cilj je pobrati čim več denarja z računov njihovih staršev. Kitajke, navaja Baruch, so namreč bile izvršne direktorice skupine Create Abundance (Ustvariti obilje), za katere ezoteričnim gibanjem se skriva piramidna prodaja, ki poskuša pognati korenine tudi v Franciji.

Gibanje nagovarja predvsem ženske. Za to ima veliko razlogov. Ko je Kitajska začela bogateti, so bile ženske pogosto izjemno uspešne pri kopičenju velikih zneskov na računih, prav tako so prve začutile potrebo po duhovni razsežnosti na hitro pridobljenega bogastva. Pogosto so najemale duhovne učitelje, s katerimi so si prizadevale doseči notranji mir in čistost duše, in to z metodami budističnih ali daoističnih vaj in meditacijami. Seveda je za »guruje« to postal biznis. Vsi mogoči prevaranti so se razglašali za menihe in se predstavljali za »vodnike«, ki jih bodo popeljali do razsvetljenja. Za precejšnjo vsoto denarja, seveda.

Ko je Kitajska začela bogateti, so bile ženske pogosto izjemno uspešne pri kopičenju velikih zneskov na računih, prav tako so prve začutile potrebo po duhovni razsežnosti. FOTO: promocijsko gradivo

Vancouver kot zahodni domicil

Zhang Dazhun je naredila še korak naprej. Spoznala je namreč, da vsi bogati Kitajci pošljejo otroke na šolanje na Zahod in hkrati tam kupujejo nepremičnine, da bi dobili stalno prebivališče v državah, v katerih še veljajo »zlati vizumi«. Tako ni nenavadno, da je sekta Ustvariti obilje za odprtje ene od prvih podružnic v tujini izbrala kanadsko mesto Vancouver. Tudi Zhang Dazhun se seli tja, da bi se izognila tožbam, ki so jih proti njej vložile prevarane stranke v domovini. Od leta 2013 do 2018 so ji ljudje plačali več kot milijardo juanov (130 milijonov dolarjev) za tečaje, ki naj bi ob koncu povezali duhovno in finančno bogastvo vsakega tečajnika, pri čemer je bila cena vse višja za vsako naslednjo raven duhovne vzvišenosti, očiščenja in prosvetljenja. V učbeniku Ustvariti obilje je pojasnjeno, kako doseči »zlati dotik«. Avtorica učbenika je bila Zhang Xinyue, kar je psevdonim manipulativne Zhang Dazhun.

Sekta je z leti postala široko poslovno omrežje, razprostrto po številnih državah. Deset centrov je ponujalo duhovne tečaje in svetovanje ženskam, ki so čutile potrebo po izboljšanju zdravja, življenja in financ. Tožba za tožbo je končala v policijskih arhivih, dokler ni bila 24. junija 2020 v okolici Vancouvra ubita 41-letna Bo Fan, ki ni bila le članica sekte, temveč je bila s skupino Ustvariti obilje tudi sorodstveno povezana. Preiskava je pokazala številne nenavadne podrobnosti o načinu, na katerega je sekta delovala, vendar je veliko stvari ostalo nepojasnjenih. Zakaj, na primer, je bil eden od treningov na otoku Salt Spring vojaški in čemu je bilo namenjeno urjenje v uporabi strelnega orožja?

Razkrili so tudi piramido, po kateri so morali privrženci sekte za pristopno izkaznico plačati 50.000 juanov. Tisti, ki so hoteli postati »mednarodni učenci«, so morali plačati milijon juanov. Za status ravnatelja, ki ima pravico odpreti svoj lastni center, je bilo treba odšteti 8 milijonov. Če je hotel kdo postati mentor, ga je to stalo 30 milijonov juanov. Mentor je nato dobival provizijo za vsakega novega člana. Problem je bil v tem, da je sekta razvila sistem, po katerem so se morali mentorji in ravnatelji delu posvečati od jutra do večera, tako da so morali zapustiti prejšnja delovna mesta. V večini primerov se je potreba po duhovnem miru in reševanju družinskih problemov končala z dolžniško krizo, duševnim razkrojem in nerešljivimi družinskimi dramami.

Gibanje Ustvariti obilje nagovarja predvsem ženske. FOTO: posnetek zaslona

In zdaj še na stari celini

Zanimivo je, da se Ustvariti obilje zdaj širi po Evropi, čeprav so po smrti Bo Fan aretirali velik del njenih članov. Po pisanju Le Monda se francoska podružnica sekte hitro širi zlasti po izbruhu škandala v Kanadi. Zhang Dazhun drugo za drugo kupuje drage nepremičnine v Parizu, Cannesu in drugih mestih. Ustanovila je tudi Mednarodni inštitut za dobrobit, o katerem trdi, da je nedobičkonosna organizacija, posvečena dobrobiti planeta in človeštva. Kot nedobičkonosna se zdaj ta organizacija infiltrira v kulturne in izobraževalne kroge, hkrati je vse bolj prisotna v svetu mode. Za zdaj proti njej ni tožb. Pa vendar, ali ni tudi film, katerega projekcije so se udeležile predstavnice sekte, opozorilo, da za domnevnim povezovanjem francoske in kitajske elite v prid dobrobiti sveta morda kljub vsemu obstajajo določeni pritlehni interesi.