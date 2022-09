Zmerno, solidarno in proti imploziji

V nadaljevanju preberite:

Kako držati skupaj v dobi razpršenosti, ko se lahko vsakomur zdi, da ima zaradi spletne vzporednosti svet kakor na dlani in je prepričan, da ga (po svoje) tudi razume do obisti? In kako ostati povezan v času, ko je zavzemanje za mir na stari celini – da ne bi umirali nedolžni ljudje – tudi med filozofi zasmehovano kot naivno, obenem pa ne manjka svaril, da je po Macronovo konec izobilja in brezskrbnosti? Sodeč po odzivih dela politike in javnosti so Francozi vse bolj nervozni.

Francoska vladajoča politika že nekaj časa pripravlja državljane na težke čase. Predsednik Emmanuel Macron je v enem izmed zadnjih nagovorov javnosti izpostavil, kako misli na svoj narod, ki bo potreboval veliko notranje moči, da se bo lahko soočil z razmerami, se postavil po robu negotovostim [...], še privolil v to, da bo plačal za svojo svobodo in vrednote ...