12.18 Pri Donecku srditi spopadi med ukrajinskimi in ruskimi silami

Pri Donecku na vzhodu Ukrajine potekajo srditi spopadi med ukrajinsko in rusko stranjo. Sile proruskih separatistov poskušajo pregnati ukrajinsko vojsko z njihovih položajev v predmestjih Donecka, izhaja iz vojaških poročil obeh držav, ki jih povzema nemška tiskovna agencija DPA. Rusija nadaljuje raketne napade tudi na druga večja ukrajinska mesta. Mesto Doneck od leta 2014 nadzorujejo proruski separatisti, vendar pa ukrajinska vojska v veliki meri še naprej nadzoruje istoimensko območje.

V noči na danes so menda potekali spopadi okoli kraja Piski, ki leži zahodno od nekdanjega letališča Doneck. Proruski separatisti so poročali o zavzetju položajev na območju, vendar teh poročil ni mogoče neodvisno preveriti, še navaja DPA. Tarča silovitega obstreljevanja sta bila po ukrajinskih navedbah tudi kraja Marjinka in Krasnohorivka jugozahodno od Donecka. Ruske sile naj bi obstreljevale tudi središče mesta Avdijivka. To industrijsko mesto je po poročanju DPA pred kratkim nekajkrat obstreljevalo tudi ukrajinsko topništvo.

Ruske enote nadaljujejo tudi poskuse razbitja obrambnega obroča okoli mest Slovjansk in Kramatorsk v regiji Doneck. Po podatkih ukrajinskega generalštaba se boji nadaljujejo jugovzhodno od prometnega vozlišča Bahmut. Rusija nadaljuje raketne napade na večja ukrajinska mesta tudi v drugih regijah v državi. Harkov na vzhodu države so ponoči zadele štiri rakete. Tudi Mikolajev na jugu je bil znova tarča ruskih napadov. Po prvih podatkih je tam poškodovanih več hiš, smrtnih žrtev in ranjenih pa ni bilo. Rusija v regiji Herson na jugovzhodu Ukrajine, ki jo nadzoruje, po navedbah britanskih tajnih služb pomembno infrastrukturo pred napadi ščiti z radarskimi reflektorji. Reflektorji v obliki piramide so nameščeni v reki Dnipro pri mostu Antonivka, ki je bil poškodovan v ukrajinskih raketnih napadih, je danes sporočilo ministrstvo za obrambo v Londonu.

11.38 IAEA zaskrbljena zaradi ukrajinske jedrske elektrarne Zaporožje

Ukrajinska jedrska elektrarna v Zaporožju, ki so jo zasedle ruske sile, je »popolnoma zunaj nadzora«, je v sredo opozoril generalni direktor Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) Rafael Grossi. Razmere v elektrarni so po njegovih besedah izredno nestabilne in občutljive, zato je nujno, da IAEA opravi inšpekcijski pregled.

»Obstaja seznam stvari, ki se ne bi smele zgoditi v nobenem jedrskem objektu,« je po poročanju nemške tiskovne agencije DPA poudaril Grossi glede razmer v jedrski elektrarni Zaporožje. Tako ali drugače so bila kršena vsa načela jedrske varnosti in tega ne smemo dovoliti, je dejal na novinarski konferenci na sedežu Združenih narodov v New Yorku.

Jedrska elektrarna v mestu Energodar v pokrajini Zaporožje, ki s šestimi reaktorji velja za največjo v Evropi ter deseto največjo na svetu, je pod ruskim nadzorom že od prvih dni vojne v Ukrajini. Grossi je dejal, da je nujno potreben inšpekcijski pregled IAEA za preverjanje tehnične varnosti elektrarne. Zaskrbljen je, ker ukrajinsko osebje elektrarne, ki je v Zaporožju pod poveljstvom ruskih okupatorjev, ne more ustrezno opravljati svojih nalog.

FOTO: Pavlo Palamarchuk/Reuters

11.25 ZN za preiskavo smrti ujetnikov

ZN izvajajo misijo za ugotavljanje dejstev kot odgovor na prošnje Rusije in Ukrajine, potem ko je bilo v eksploziji v vojašnici v Olenivki pod nadzorom separatistov ubitih 53 ukrajinskih vojnih ujetnikov, poroča Guardian. Sprti narodi so drug drugega obtoževali za izvedbo napada. Ukrajina trdi, da je šlo za posebno operacijo, ki jo je vnaprej načrtoval Kremelj, izvedli pa so jo ruski plačanci iz skupine Wagner. Rusko obrambno ministrstvo pa na drugi strani trdi, da je ukrajinska vojska za napad na zapor uporabila rakete, ki so jih dobavile ZDA.

Ameriški uradniki verjamejo, da si Rusija prizadeva izmisliti dokaze o smrtonosnem napadu v Olenivki. Ameriški uradnik, ki je seznanjen z odkritjem obveščevalnih podatkov, je za Associated Press povedal, da tajni obveščevalni podatki kažejo, da bi ruski uradniki morda podtaknili strelivo iz topniških raketnih sistemov srednjega dosega visoke mobilnosti ali Himars kot dokaz, da so bili sistemi, ki so jih zagotovile ZDA, uporabljeni v napadu.

11.00 Zelenski se želi v živo pogovarjati z Xi Jinpingom

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se želi neposredno pogovarjati s kitajskim voditeljem Xi Jinpingom v upanju, da lahko Kitajska uporabi svoj vpliv na Rusijo, da bi končala vojno. Po poročilu South China Morning Posta je Zelenski dejal: »Je zelo močna država. To je močno gospodarstvo. Torej lahko politično, gospodarsko vpliva na Rusijo. In Kitajska je tudi stalna članica varnostnega sveta ZN.« Kitajska je doslej zavračala obsodbo ruske invazije, njen predsednik Xi Jinping pa je Putinu dejal, da bo Kitajska podpirala rusko »suverenost in varnost«, še navaja Guardian.