Žuganje z gospodarsko sabotažo Madžarske

Pred četrtkovim izrednim vrhom EU, na katerem si želijo končati madžarsko blokado svežnja pomoči Ukrajini, vrednega 50 milijard evrov, je v Bruslju vse več napetosti. Drugače kot doslej, ko se je Budimpešti žugalo predvsem z zaostritvijo postopka po 7. členu, ki bi lahko vodil do odvzema glasovalnih pravic, so po novem na mizi še gospodarske posledice.

Po scenariju, ki je krožil v Bruslju in ga je razkril Financial Times (FT), bi Madžarski grozila prava gospodarska sabotaža, če bi vrh propadel, ker bi premier Viktor Orbán vztrajal pri vetu. Po scenariju bi voditelji razglasili, da bodo ustavili vsa izplačila Madžarski iz proračuna EU. Takšen položaj bi vodil h krčenju tujih naložb, dodatnemu zvišanju stroškov zadolževanja in padanju vrednosti forinta.