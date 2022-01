Zvezna administracija ne sme zasebnim podjetjem ukazovati cepljenja

Ameriško vrhovno sodišče je ustavilo obvezno cepljenje proti covidu-19 v podjetjih z več kot sto zaposlenimi, kar je septembra v imenu demokratske Bele hiše ustoličila zvezna agencija za zdravje na delovnem mestu. Predsednik Joe Biden podjetja in zvezne države poziva, naj kljub temu zahtevajo cepljenje, saj je to po njegovem prepričanju še naprej prava stvar, nasprotniki vse njegove politike proti pandemiji pa se veselijo.

Barbara Kramžar, dopisnica iz Washingtona

Ameriške zvezne oblasti bodo lahko zahtevale le cepljenje v bolnišnicah in drugih zdravstvenih ustanovah, ki prejemajo njihova sredstva, v zasebnem gospodarstvu pa bodo o tem odločali sami delodajalci in morda še zvezne države. Kar 27 teh je pozivalo k zaustavitvi nekaterih protivirusnih ukrepov Bidnove administracije, dokler o njih ne odločijo po redni sodni poti. V konkretnem primeru gre za zdravstvene odločitve 84 milijonov Američanov, za katere je vladna agencija za zdravje na delovnem mestu OSHA (Occupational Safety and Health Administration) septembra ukazala obvezno cepljenje.

Demokratski predsednik Biden poziva zvezne države in podjetja, naj ukažejo cepljenje. FOTO: Anna Moneymaker/AFP

Sodniki vrhovnega sodišča, ki so blokirali ta ukrep, so opozorili, da covid-19 ni le nevarnost zaposlenih, ampak se lahko ti okužijo doma, v šolah in vsepovsod, kjer se družijo ljudje: »Takšno splošno tveganje ni nič drugačno od drugih vsakodnevnih, kot so kriminal, onesnaženo ozračje in številne druge nalezljive bolezni.« Večina sodnikov verjame, da omenjena agencija nima takšnih pristojnosti, zato naj bi šlo za pretiran poseg zveznih oblasti v življenje Američanov.

Ameriški federalizem je znova prejel sodni pečat. Zvezne države, kot je demokratski New York, bodo lahko še naprej ukazovale cepljenje, republikanske Teksas in Florida bodo lahko prepovedovale zvezno prisilo. Pri tem vprašanju so močno razdeljena tudi ameriška podjetja. Pri veleblagovnici Macy's, verigi kavarn Starbucks, letalski družbi United Airlines in drugi največji svetovni predelovalki mesa Tyson Foods od zaposlenih že zahtevajo cepljenje proti covidu-19, ne pa tudi pri največjih zasebnih zaposlovalcih Walmartu in Amazonu.

Nekateri čakajo na sodne odločitve, drugi si sredi splošnega pomanjkanja delovne sile ne upajo odvrniti nasprotnikov obveznega cepljenja. Tretji hvalijo uspešni spopad s covidom-19 v zveznih državah, kot je Florida, ki vztrajajo pri svobodi osebne odločitve o cepljenju, obolelim pa omogočajo tudi dostop do vseh znanih zdravil. Nekatere obveznemu cepljenju zavezane zvezne države so doslej temu posvečale manj pozornosti.