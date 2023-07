Ariane 5 se je poslovila v stilu

Sredi noči je še zadnjič poletela evropska raketa tipa ariane 5 in v geostacionarno orbito ponesla nemški eksperimentalni komunikacijski satelit Heinrich Hertz in francoski komunikacijski satelit Syracuse 4b. Raketa se je v nebo dvignila točno ob polnoči, celoten let – od izstrelitve do potiska tovora v orbito – pa je trajal 33 minut, navajajo pri Evropski vesoljski agenciji.

To je bil za raketo tega tipa 117 polet in hkrati zadnji. Prvič so jo izstrelili leta 1996 in v vesolje je ponesla nekatere vrhunske odprave – med temi vesoljski teleskop James Webb, pa Rosetto, ki je lovila komet, Juice, ki potuje proti Jupitru, in več satelitov mreže Galileo in še več drugih komercialnih satelitov.

Evropa zdaj nestrpno čaka naslednico petice, šestica je v razvoju zadnjih deset let in bi pravzaprav morala že poleteti, vendar se je zgodilo kar nekaj zapletov. Po napovedih Ese naj bi raketa ariane 6 poletela konec letošnjega leta, poznavalci pa pravijo, da se bo krstna izstrelitev zamaknila v prihodnje leto, saj še marsikaj na raketi ni postorjeno in preizkušeno.

Trenutno ima Evropa pravzaprav samo eno operativno raketo, vega, ki pa je precej manjša, ustrezna je le za manjše in lažje tovore. Ariane 6 bo imela podobno kapaciteto kot njena predhodnica, bo pa menda precej cenejša za izdelavo in bo produkcija hitrejša, posledično pa bodo izstrelitve pogostejše.