Boeingova kapsula uspešno na poti

Izstrelitev Boeingove kapsule za prevoz posadke CST-100 starliner je bila tokrat uspešna. V petek zgodaj zjutraj po srednjeevropskem času je kapsulo v orbito potisnila raketa atlas 5, s tem se je začel testni polet, s katerim bo Boeing Nasi in varnostnim strokovnjakom pokazal, da je starliner primer za prevoz astronavtov. Izstrelitev in pravilno utirjenje sta bila zelo pomembna dela pri tem testu, saj se je Boeingu v prejšnjih zataknilo že tu.

Decembra 2019 je namreč na prvem takšnem poletu programska napaka onemogočila pravilno utirjenje, da bi starliner dejansko pripotoval do Mednarodne vesoljske postaje (ISS), avgusta lani pa se je zapletlo že na vzletišču, ko so zatajili ventili pogonskega sistema starlinerja. Kapsula se bo na ISS pripojila jutri zgodaj zjutraj (ob 1.10), nato bo sledilo odpiranje lopute.

Potem ko sta se dva testna poleta ponesrečila, za zdaj polet poteka po načrtih, vendar je pred starlinerjem še pripojitev na Mednarodno vesoljsko postajo in potem še povratek na trdna tla. FOTO: Steve Nesius/Reuters

V kapsuli trenutno posadko na ISS čaka nekaj čez 200 kilogramov zalog. Nasa je leta 2014 Boeingu in Spacexu dala zajeten kup denarja, da podjetji sestavita prevozno sredstvo za astronavte, potem ko so upokojili raketoplane in postali odvisni od ruskih sojuzov. Spacexovi dragoni že uspešno opravljajo svojo nalogo, Nasa pa se veseli, da bo dobila še eno prevozno sredstvo. Če bo tokratni test, ki seveda vključuje še pristajanje na trdnih tleh v puščavi na zahodu ZDA, potekal brezhibno, bi Boeing lahko polet s posadko izpeljal še letos.