Branson začenja novo ero astroturizma

Polet za zaposlene

Letalo se lahko pohvali z luksuzno notranjostjo. FOTO: Virgin Galactic/Reuters



Vesoljci ali letalci?

Vesoljski turizem bo v prihodnjih dneh dobil krila. Po več letih razvoja vesoljskega letala, številnih testiranjih in tudi eni smrtni žrtvi bo podjetje Virgin Galactic na četrtem testnem poletu s posadko do magične meje odpeljalo šest ljudi, med njimi ustanovitelja podjetja, BritancaBranson bo tako za devet dni prehitel premožnega tekmeca, ki namerava s svojo raketo v družbi brata, izkušene pilotke 82-letnein še neimenovanega potnika, ki je na dražbi za vozovnico odšel 28 milijonov dolarjev, v nebo poleteti 20. julija. Za Bezosov Blue Origin bo to prvi polet z ljudmi na krovu, medtem ko Virginovo vesoljsko letalo že nekaj časa upravljajo piloti, tokratni testni polet pa bo prvi s polno posadko.Po uspešnih majskih testiranjih je ameriška zvezna uprava za letalstvo Virginu odobrila, da na krov vzamejo tudi potnike. »Po 16 letih raziskav, inženirstva in testiranj je Virgin Galactic na čelu nove komercialne vesoljske industrije, ki bo odprla vesolje človeštvu in svet spremenila na bolje,« je poudaril Branson. Poleg njega bodo v luksuzni kabini še vodja inštruktorjev, vodja operacijin podpredsednica podjetja. Vesoljsko letalo bosta pilotiralain, transportno letalo VMS Eve painUslužbenci podjetja bodo pozorni na vse podrobnosti poleta, od tega, kako se telo odziva v kratkih trenutkih breztežnosti, do tega, kako dobro delujejo varnostni pasovi, ki se aktivirajo na različnih točkah poleta. Branson, ki igra vlogo turista, bo po poletu opisal celotno uporabniško izkušnjo, pred poletom bo opravil urjenje in vse druge priprave, ki jih bodo morali opraviti prihodnji potniki. Prve plačljive polete si pri Virginu obetajo prihodnje leto. Zanimanje je veliko, karto po ceni okoli 250.000 dolarjev ima rezerviranih okoli 600 ljudi. V podjetju Blue Origin za zdaj še niso razkrili, koliko stane vozovnica za polet z njihovo raketo.Potovanje bo vsekakor vznemirljivo, ne pa tudi zelo dolgo. Raketni motor VSS Unity bo namreč deloval le dvajset sekund, celotna izkušnja pa bo trajala nekaj minut več. VSS Unity je podorbitalno vesoljsko letalo, to pomeni, da se je sposobno dvigniti le do roba vesolja, torej nekaj več kot 80 kilometrov visoko. To je meja, pri kateri se vesolje začne po merilih ameriške vojske, bolj splošno pravilo pa je, da sezačne pri Karmanovi liniji, ki je na višini 100 kilometrov (Bezosova raketa New Shepard bo presegla to mejo).Nosilno letalo VMS Eve bo z vzletišča v Novi Mehiki VSS Unity dvignilo do višine 15 kilometrov, tam se bo odcepilo in z večkratno hitrostjo zvoka odletelo proti vesolju. Potniki bodo izkusili breztežnost in v letalu s posebej velikimi okni ter luksuzno notranjostjo lahko opazovali krivuljo našega okroglega planeta.Dogajanje bo spremljalo tudi širše občinstvo, saj bo podjetje tokrat prvič pripravilo prenos v živo na različnih spletnih platformah. Branson je v minulih dneh namignil, da bo po poletu napovedal nekaj, kar bo »še več ljudem dalo priložnost, da postanejo astronavti«.Britanski bogataš je turistično vesoljsko podjetje ustanovil leta 2004, oktobra 2014 se je med testiranji zgodila tragična nesreča, ko je vesoljsko letalo VSS Enterprise razpadlo v zraku in strmoglavilo v puščavo Mojave. Kopilot Michael Alsbury je umrl, pilot Peter Siebold je bil hudo poškodovan. Nesreča je močno zamaknila načrte prvega testnega poleta s polno posadko.