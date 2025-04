Znanost mora nenehno iskati resnico

V nadaljevanju preberite:

Pet let po izbruhu pandemije covida-19 se svet spoprijema z novimi izzivi v zdravstveni politiki, ki bi lahko vplivali na prihodnje odločitve v javnem zdravju tudi pri nas. Ključno vprašanje ostaja: ali smo iz pandemije potegnili ustrezne nauke, ki bi zagotovili večjo transparentnost in odgovornost institucij, ali pa bomo znova slepo sledili smernicam, ki jih oblikujejo politično-gospodarski interesi največjih svetovnih akterjev?

Čeprav tudi v ZDA ni vse zlato, kar se sveti, je nova vladna administracija sprožila pomembne razprave o neodvisnosti javnozdravstvene znanosti in vplivu farmacevtskih interesov nanjo. Kot država, ki pogosto določa svetovne zdravstvene trende, bi lahko s tem spodbudila tudi kritično presojo pandemijskih strategij v Evropi.

Napovedala je »radikalno preglednost« ter opozorila na navzkrižja interesov v regulativnih organih, ki so med pandemijo pod farmacevtskimi in političnimi pritiski sooblikovali ključne odločitve o cepljenju in drugih preventivnih ukrepih. Pandemija je razkrila, kako močno so bile odločitve v zdravstvu prepletene s političnimi in gospodarskimi interesi.