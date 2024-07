Datuma vrnitve starlinerja še vedno ni

Minuli konec tedna so na starlinerju, s katerim sta se na mednarodno postajo pripeljala astronavta Suni Williams in Butch Wilmore, preizkusili nadzorni sistem potisnih motorjev, kar je del daljše Nasine analize o ustreznosti plovila za vrnitev. Če bo šlo vse po načrtih, se bosta astronavta z Boeingovim plovilom vrnila na trdna tla sredi avgusta, vendar datum še ni določen.

To je le eno od testiranj, ki so jih v minulih tednih opravili na starlinerju na postaji in na enakih plovilih na tleh, da bi se dokopali do odgovorov, kaj je bil vzrok za težave s potisniki in puščanjem helija med krstno izstrelitvijo v začetku junija. Na postaji bi moral starliner s posadko ostati deset dni, zdaj je v vesolju že skoraj dva meseca, astronavta pa bivata na »rezervi« – na postaji imajo vedno nekoliko več zalog za nepričakovane dogodke, če se, denimo, iz različnih razlogov njihovo bivanje podaljša.

Testiranja na tleh so pokazala, da se potisniki, ki jih večkrat zaporedoma prižgejo v kombinaciji z drugimi sistemi, pregrevajo, zato z njihovih tesnil odpada izolirna teflonska prevleka. Pri Boeingu in Nasi so poudarili, da napake niso mogli predvideti pri testiranjih na tleh pred poletom. V testu na postaji so prižgali 27 potisnikov (starliner jih ima sicer 28), vsi so delovali optimalno, tudi sistem za preskrbo s helijem, ki je potreben za vžig, je ostal stabilen. Astronavta sta bila med testom v starlinerju in ekipi na tleh posredovala povratne informacije v realnem času. V pripravah na vrnitev domov bosta v teh dneh sodelovala v dveh simulacijah odklopa in pristanka.

Zaradi težav je že jasno, da bo moral Boeing resno nadgraditi plovilo ter da bo redne polete začel šele avgusta prihodnje leto, sprva je bilo načrtovano, da bodo prvo redno rotacijo opravili v začetku prihodnjega leta. Niso pa še odgovorni pojasnili, kako bodo starlinerja spremenili in popravili.

Dragoni bodo pristajali na zahodu ZDA

Za Naso bo to drugo prevozno sredstvo za astronavte, potem ko so uspešno certificirali Spacexovega dragona leta 2020. Ta je do zdaj že 11-krat potoval do Mednarodne vesoljske postaje, in sicer je osemkrat prepeljal astronavte na polletne odprave, trikrat pa turiste, ki so na postaji bivali dober teden. Prihodnji polet astronavtov z dragonom je načrtovan za 18. avgust, pri Nasi si želijo, da bi bil starliner do takrat že na Zemlji.

Pri Spacexu so 27. julija sicer s Floride znova izstrelili falcona 9 (v orbito so poslali nov paket starlinkov), potem ko so 11. julija po izstrelitvi iz Kalifornije zaznali redko anomalijo – odpovedala je zgornja stopnja in uničenih je bilo več starlinkov. Pri podjetju so v nekaj urah identificirali vzrok ponesrečene izstrelitve, podali poročilo ameriški upravi za letalstvo, ki je nato tudi hitro odobrila vnovične izstrelitve. Po navedbah podjetja je motor merlin uspešno dokončal prvi vžig po ločitvi stopenj, ob tem pa je v bližini motorja uhajal tekoči kisik, zaradi česar se je nabral led. Drugega vžiga ni bilo, starlinki so se od stopnje odcepili, vendar so bili prenizko, zato so popadali v atmosfero in zgoreli.

Pred neuspehom v noči na 11. julij Spacex ni doživel anomalije v 297 izstrelitvah rakete falcon 9, zadnjič je falcon eksplodiral septembra 2016. Sobotna izstrelitev je bila sicer že 73. letos za to podjetje.

Spacexovi dragoni bodo predvidoma prihodnje leto začeli pristajati ob zahodni obali ZDA. FOTO: Nasa

Sicer pa pri podjetju napovedujejo, da bodo prihodnje leto pristanke tovornih dragonov in dragonov za prevoz posadke preselili na zahodno obalo ZDA v Tihi ocean, medtem ko zdaj pristajajo ob obali Floride – ali v Atlantskem oceanu ali v Mehiškem zalivu. Tako bodo lahko spremenili način vračanja »zmajev« na Zemljo in izničili tveganje, čeprav zelo majhno, da bi odpadajoči koščki z zadnjega dela plovila povzročili (tragično) nesrečo.

Predhodna različica dragona je prtljažnik – gre za tovorni del kapsule, ki ni pod pritiskom in je namenjen hrambi manjših satelitov ali tovora – odvrgla po vstopu celotnega plovila v atmosfero, trenutna pa to stori prej, kar pomeni, da ta del šele po nekaj tednih ali mesecih nenadzorovano pade v atmosfero in zgori. Pri tem je nastala težava: tako pri Spacexu kot pri Nasi so menili, da bo ta del v celoti zgorel, a so na tleh v zadnjih mesecih našli več bolj ali manj velikih kosov, o katerih se je izkazalo, da so deli dragona. Za zdaj škode ni bilo, saj so vsi kosi padli na neposeljena območja, da bi povsem zatrli tveganje, pa so se po dogovoru z Naso odločili, da bodo prtljažnik znova odvrgli šele po vstopu v ozračje. Tako dobijo nadzor nad tem delom plovila, vendar če bi pristajali ob obali Floride, bi »preživeli« kosi padali na naseljena območja ZDA ali Mehike, na zahodni obali pa bo pot plovila takšna, da bodo kosi padli v Tihi ocean, medtem pa bo kapsula odprla padala in pljusknila v morje. »Implementirali bomo programske spremembe, kdaj se bo zgodila odcepitev prtljažnika, posledično bo ta zagotovo priletel na neposeljena območja,« je poudarila Sarah Walker, direktorica programa Dragon pri Spacexu.

Glavna prednost pristajanja ob obali Floride je predvsem, da so lahko astronavte in občutljiv tovor hitro prepeljali v Nasine centre, kapsulo pa v Spacexovo tovarno na Cape Canaveralu, da so jo obnovili in pripravili na nov polet. To je zdaj tudi glavna težava, ki jo morajo odpraviti. Verjetno bo nekaj sprememb tudi pri samem obnašanju dragona, če bo prtljažnik še na kapsuli, bo za vstopni manever plovilo potrebovalo več goriva, morda bo tudi lahko preneslo nekoliko manj tovora. Na drugi strani pa je na zahodni obali vreme lepše. Na Floridi se vedno znova bojijo orkanov.