Slavnostna listina štirim častnim članom, priznanje tudi Delovi novinarki

Inženirska akademija Slovenije (IAS) je na Brdu pri Kranju slavnostno podelila listine novoizvoljenim članom – uglednim slovenskim in tujim strokovnjakom s področja inženirstva in tehnologije. Članstvo ali napredovanje v nazivu je sprejelo 16 uglednih inženirk in inženirjev. Inženirska akademija šteje skupno 112 članov, od tega 55 rednih, 30 izrednih, 20 dopisnih in sedem častnih članov.

Slavnostno listino so prejeli štirje častni člani: Nobelov nagrajenec za kemijo Jean-Marie Lehn, katerega raziskave so bile osredotočene na razvoj molekul, ki se selektivno vežejo na druge molekule ali ione, kar je bistveno za razumevanje številnih bioloških in kemičnih procesov; mednarodno priznana astrofizičarka slovensko-ameriškega rodu Marija Strojnik Scholl, ki je med drugim zasnovala prvi avtonomni inteligentni navigacijski instrument za vesoljska vozila, ki je bil uporabljen v misiji Cassini, ter ustvarila poseben instrument, sposoben zaznavanja planetov zunaj osončja; Puhov nagrajenec za življenjsko delo Igor Akrapovič, ki s svojim podjetjem sodeluje z univerzami in raziskovalnimi institucijami na različnih področjih in pomembno prispeva k večji prepoznavnosti Slovenije v svetovnem merilu; in vodilni raziskovalec na področju računalniške biologije in bioinformatike Andrej Šali, ki deluje kot profesor na Oddelku za bioinženiring in terapevtske vede na Univerzi Kalifornije v San Franciscu.

Izvolitev za člana Akademije je visoko nacionalno in družbeno priznanje, saj je IAS poleg SAZU edina nacionalna akademija v Sloveniji, ustanovljena z zakonom. FOTO: Marjan Verč

Marija Strojnik Scholl je ob prejemu priznanja povedala, da je to zanjo velika čast. »Nekateri pravijo, da imam velike časti tudi v drugih deželah, morda je to res, ampak le ena dežela je moj dom – in to je Slovenija.« Tudi Igor Akrapovič je dejal, da je to zanj izjemno priznanje, obenem pa tudi odgovornost in dolžnost. Andrej Šali se je zahvalil vsem, ki so ga na njegovi poti podpirali in mu stali ob strani, med drugimi tudi svojim študentom: »Starejši, kot sem, bolj mi je jasno, da imamo znanstveniki največji vpliv preko dela s svojimi študenti in ne neposredno s svojimi članki.«

Podelili pa so tudi priznanje za najbolj kakovostno novinarsko poročanje o inženirstvu in znanosti v preteklem letu. Prejela ga je Saša Senica, novinarka in urednica rubrike Znanost v časniku Delo. V obrazložitvi so med drugim zapisali, da s svojim prispevkom k popularizaciji znanosti pomaga širši javnosti razumeti kompleksne znanstvene pojave in njihovo pomembnost za družbo.

Saša Senica je novinarka in urednica rubrike Znanost. FOTO: Marjan Verč

Prof. dr. Matjaž Mikoš, predsednik IAS, je v uvodnem nagovoru poudaril, da je »inženirstvo v srčiki družbenega razvoja. Je področje, ki s svojimi inovacijami, izboljšavami in tehnološkimi preboji omogoča visoko življenjsko raven in kakovost življenja. To daje inženirstvu velik vpliv na družbene procese, a s tem tudi veliko odgovornost.« Poudaril je še, da je članstvo v Inženirski akademiji mnogo več kot le nagrada – je zaveza.

Predsednica Državnega zbora RS Urška Klakočar Zupančič se je navezala na misel ameriškega inženirja Henryja Petroskega – znanost pomeni vedeti, inženirstvo pomeni narediti. »Znanost je glede prihodnosti našega planeta zelo jasna in prepričana sem, da ste inženirji že našli poti do rešitev, ki bi nam omogočale trajnostni razvoj,« je poudarila.