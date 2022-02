Dular z izboljšavami čistilnih naprav uspešen na razpisu ERC

Projekt Caviphy, ki ga vodi prof. dr. Matevž Dular, je bil uspešen na prvem razpisu Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) Proof of Concept v letošnjem letu. V okviru projekta bo ekipa, ki deluje na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani, lahko naredila prve korake h komercializaciji edinstvene naprave za predhodno obdelavo aktivnega blata iz komunalnih čistilnih naprav. To bo prispevalo k znižanju obratovalnih stroškov čistilnih naprav ter k manjšemu obremenjevanju okolja, kar je aktualno tako v Sloveniji kot v svetu.

Osnova izumov Matevža Dularja je kavitacija. FOTO: Mavric Pivk/Delo

Projekti za potrditev koncepta raziskav so namenjeni vodjem raziskovalnih projektov ERC, njihov cilj pa je krepitev učinka odličnih raziskav z nadaljnjo podporo inovacijskim potencialom idej, razvitim v okviru osnovnega projekta ERC, so sporočili z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Izmed 348 ocenjevanih vlog so jih 166 izbrali za financiranje, med njimi torej vlogo dr. Matevža Dularja, ki jo tudi izpostavljajo kot eno najobetavnejših na spletni strani ERC.

»Svetovna oskrba s čisto vodo in javno zdravje sta ogrožena zaradi vse večjega onesnaženja površinskih in podzemnih voda. Čistilne naprave, ki predstavljajo zadnjo oviro med vedno obsežnejšimi človeškimi aktivnostmi in okoljem, proizvedejo ogromne količine (do 13 milijonov ton na leto samo v Evropski uniji) neželenega stranskega produkta: aktivnega odpadnega blata. Stroški, ki nastanejo pri ustreznemu ravnanju z aktivnim odpadnim blatom, predstavljajo skoraj polovico celoletnih obratovalnih stroškov čistilnih naprav, zato proces čiščenja odpadnih voda terja nadgradnjo z novimi pristopi krožnega gospodarstva, komunalno blato pa moramo začeti obravnavati kot vir in ne kot neželen končni produkt. V okviru projekta Caviphy se bodo izziva lotili z izkoriščanjem učinkov kavitacije,« so projekt opisali na fakulteti za strojništvo.

Kavitacija je fizikalni pojav, ki opisuje nastajanje in kolapsiranje parnih mehurčkov v tekočini. »Pojav lahko uspešno izkoristimo za izboljšanje in pospeševanje anaerobne presnove odpadnega blata, kar posledično poveča proizvodnjo bioplina, zmanjša končne količine odpadnega blata in patogenov ter prispeva k zmanjšanju neprijetnih vonjav,« so še pojasnili. Dular je s svojo ekipo že razvil rotacijski generator hidrodinamske kavitacije. To je napredna in po velikosti prilagodljiva ter stroškovno učinkovita naprava, ki deluje kot generator kavitacije in pretočna črpalka hkrati. Da bi izkoristili polni potencial anaerobne presnove blata, je potrebno proces v generatorju kavitacije obsežno posodobiti in izpopolniti, kar je torej cilj projekta.

Člani projektne ekipe intenzivno delujejo tudi na drugih področjih uporabe kavitacije in pričakujejo, da bodo spoznanja ERC projektov Cabum in Caviphy v prihodnje razširili tudi na druge aplikacije – naravi prijazno čiščenje pitne vode, bazenske vode, bolnišnične vode, vode v hidro- in akvaponiki ...

Projekt Caviphy je šele četrti Proof of Concept projekt, ki ga v Sloveniji financira ERC. V preteklosti so ga pridobili dr. Dragan Mihailović z Instituta Jožef Stefan ter dr. Roman Jerala in dr. Nejc Hodnik s Kemijskega inštituta.