En sam kabel v predalu

Evropska komisija je konec septembra napovedala skorajšnji prihod prenovljene uredbe za radijsko opremo, ki bo povsem poenotila napajalnike za elektronske naprave. Vtič bo moral imeti obliko standarda USB-C – to je tista zaobljena različica USB, ki je zrcalno simetrična, drugače kot pri prejšnjih generacijah. Spisek naprav poleg telefonov zajema še tablične računalnike, brezžične slušalke in prenosne zvočnike, kamere ter ročne igralne konzole. Poleg samega vtiča bodo proizvajalci elektronske opreme morali 'uskladiti' tudi standarde hitrega polnjenja, da elektronika enega podjetja ne bi po krivem dajala prednosti zgolj njihovim polnilnikom. In predvsem: napajalniki samim napravam ne bodo več privzeto priloženi, temveč jih bo treba kupiti samostojno.



Je predlog uresničljiv in katere so ovire?