Esa išče nove astronavte

Nov rekord že na prvem poletu

Dragon FOTO: Spacex/AFP



​Priznanji za odlično komuniciranje

Razpis za nove astronavte



Bogata nagrada za Spacex

Gateway bo vesoljska postaja v orbiti Lune. FOTO: Nasa

Nastopaški psi

Nova vesoljska kapsula za posadko, Spacexov crew dragon, je že na prvem operativnem poletu Crew 1 podrla skoraj pol stoletja star rekord v. Leta 1974 je plovilo Apollo astronavte zadnjič poneslo na vesoljsko postajo Skylab, vrnili pa so se po 84 dneh. Astronavti posadke Crew 1, ki so na mednarodno vesoljsko postajo prišli z dragonom 15. novembra lani, so to znamko presegli v nedeljo. Njihova odprava je približno na polovici, saj vrnitev na Zemljo načrtujejo okoli 1. maja.Prejemnika prometeja znanosti za odličnost v komuniciranju sta dr.na Fakulteti za elektrotehiko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru. Iztok Kramberger je vodil projekt prvega slovenskega satelita od izdelave do izstrelitve septembra lani, realizacija pa je bila v celoti izpeljana v sodelovanju s slovenskim gospodarstvom. Inštitut za računalništvo je v letih 2018 do 2020 izvedel več kot 115 izobraževalnih dogodkov, od strokovnih ekskurzij, predstavitev študentskih projektov, delavnic, do gostovanj v medijih in poletne šole Akademije FERI. Priznanje prometej znanosti za odličnost v komuniciranju podeljuje Slovenska znanstvena fundacija.Po enajstih letih bodo pri evropski vesoljski agenciji odprli nov razpis za astronavte. Še posebej vabijo k prijavam ženske, saj želijo povečati spolno raznolikost. »Da bi šli dlje kot kadarkoli prej, moramo gledati širše. Rekrutacija novih astronavtov je prvi korak in veselim se razvoja agencije,« je poudaril generalni direktor Ese v odhodu Jan Wörner., nato bo sledil šeststopenjski proces končne izbire. Izbranci bodo predstavljeni oktobra 2022. Razpisni pogoji bodo objavljeni prihodnji teden, na prejšnjem razpisu pa je bila priporočena starost od 27 do 37 let, potrebna je univerzitetna izobrazba iz naravoslovnih znanosti, inženirstva ali medicine, zaželene so bile tudi pilotske izkušnje.Nasa je za izstrelitev prvih dvehGateway izbrala Spacex. Pogodba je vredna dobrih 300 milijonov evrov. Prva dva sestavna dela, ki bosta v vesolje poletela najprej maja 2024, sta modul za elektriko in pogon (PPE) in modul za bivanje in logistiko (HALO). PPE, ki ga sestavlja podjetje Maxar Technologies, je kombinirano plovilo na solarno energijo in vesoljsko gorivo, ki bo postajo napajalo z elektriko in skrbelo za komunikacijo in bo s potisniki lahko spreminjalo lego postaje, ko bodo astronavti potovali proti površju Lune ali od tam. HALO, ki ga sestavljajo v družbi Northrop Grumman, pa je bivalni prostor in nadzorni center za astronavte. Gateway, ki bo velik za šestino mednarodne vesoljske postaje, bo postajališče za astronavte v programu Artemis, bo pa tudi prostor za znanstvene eksperimente v globokem vesolju.Psi se veliko raje igrajo drug z drugim, če jih opazujejo njihovi lastniki, kaže nova študija, objavljena v reviji Animal Cognition. Tako se odpira vprašanje,. Dokazano je, da psi iščejo pozornost svojih lastnikov, ni pa bilo raziskav, ki bo preučevale, kako pozornost lastnikov vpliva na nekatera tipična obnašanja vrste, v tem primeru pasjo igro, je pojasnila vodja študije Lindsey Mehrkam. V študiji se je osredotočila na deset parov psov, ki so skupaj živeli vsaj pol leta. Po navedbah lastnikov so se psi v igro zapletli vsaj enkrat dnevno. Obnašanje psov so nato snemali v treh različnih okoliščinah, ko lastnika ni bilo poleg psov, ko je bil, a nanju ni bil pozoren, in ko je bil lastnik prisoten in ju je tudi pohvalil z besedami ali božanjem. Ugotovili so, da so se psi, ko jih je lastnik budno spremljal, pogosteje in dlje igrali. Raziskovalci menijo, da bi psi lahko ubrali otroško taktiko, ko se malčki s svojimi dosežki postavljajo pred starši, ki jim za to aplavdirajo in nagradijo.