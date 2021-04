Eyjafjallajökull se tokrat najverjetneje ne bo ponovil

V nadaljevanju preberite:

Ognjenik, ki je pred skoraj tremi tedni izbruhnil na Geldingadalurju na jugozahodnem delu Islandije, še nima svojega uradnega imena. O tem bodo v prihodnje najverjetneje odločali prebivalci bližnjih krajev, kot se je to zgodilo med zadnjim tovrstnim pojavom v državi. A neznanka ne ostaja le poimenovanje, na številna vprašanja poskušajo odgovoriti tudi znanstveniki. O ugotovitvah in »zelo razburljivi erupciji« je za Delo razmišljala petrologija Maja Bar Rasmussen z Nordijskega vulkanološkega centra na Inštitutu za znanosti o Zemlji Univerze na Islandiji.



Kako pogosti so izbruhi ognjenikov na Islandiji?

INFOGRAFIKA: Delo



V čem se torej zadnji izbruh na Geldingadalurju razlikuje od drugih?

Izbruh je poseben tudi znotraj regije Reykjanes, saj tu v zadnjih 7000 letih ni bilo lave takšne sestave, je dejala petrologinja Maja Bar Rasmussen FOTO: Cat Gundry-Beck/Reuters

Lahko, čeprav je izbruh razmeroma svež, morda že strnete nekatere ugotovitve, do katerih ste prišli med raziskovanjem?



Je mogoče na podlagi teh podatkov sklepati, kako dolgo bi lahko trajal izbruh?



Izbruh si je ogledalo že več kot 36 tisoč ljudi. Kako (ne)varno se je približati vulkanu?



Tokratni izbruh ne more povzročiti nevšečnosti, kot jih je denimo Eyjafjallajökullu leta 2010, ko je zaradi pepela zastal zračni promet na stari celini, pravi stroka. Zakaj ne?

