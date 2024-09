Generacija nedonošencev, podprtih z umetno inteligenco

V nadaljevanju preberite:

V začetku avgusta so pri mediju The Verge udarili z reportažo, v kateri na podlagi internih dokumentov pravijo, da uporabniki razvpite Humanove digitalne napravice ai pin vračajo hitreje, kot jih podjetju uspeva prodajati.

Ai pin je neke vrste pametna naprsna priponka, ki naj bi uporabniku za začetek omogočala podoživeti, denimo, tiste prizore iz Zvezdnih stez, ko možje in žene v pisanih majicah pokličejo na pomoč, ne da bi po rokah valjali telefon. Toda ta gadget gre še precej dlje, saj je zgrajen okoli neposredne rabe velikih jezikovnih modelov, kot je GPT, oziroma storitev, ki jih ti omogočajo. Kamero bi, denimo, usmerili v bližnjo restavracijo in napravo glasovno povprašali, kakšne ocene ima na spletu in katere specialitete ponuja, nazaj pa bi dobili odgovor v brezhibnem človeškem jeziku. Za nameček bi digitalnemu pomočniku še naročili, naj s sporočilci zbobna skupaj našo klapo in za vse rezervira termin. Popravek – te storitve naj bi omogočali, saj se jim v praksi še vedno mnogo preveč kolca, da bi izkušnjo lahko označili za zadovoljivo.