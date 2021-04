Gneča na vesoljski postaji

Mark Vande Hei, Oleg Novicki in Pjotr Dubrov. FOTO: NASA/Bill Ingalls/Reuters

Pester april

Ameriški astronavtin ruska kozmonavtainso z zanesljivo rusko raketo sojuz odleteli na mednarodno vesoljsko postajo. Dosegli jo bodo v treh urah. Gre za zelo hitro potovanje, zahvaljujoč novim ruskim kapsulam, praviloma so sojuzi potrebovali okoli šest ur do postaje, novi ameriški dragoni pa celo en dan. Na poti do postaje bo danes sojuz Zemljo obkrožil le dvakrat, nato pa se bo že pripojil na vesoljski laboratorij.To je drugi polet za Vandea Heia, tretji za Novickega in prvi za Dubrova. Polet Vandea Heia je sicer del Nasine pogodbe s komercialnim turističnim podjetjem Axiom Space. V zameno bo Nasa v eni izmed kapsul leta 2023 odstopila sedež neizurjenemu astronavtu, ki bo za polet plačal omenjenemu podjetju.Na postaji jih bodo pričakali Nasina astronavtkain kozmonavtain, ki so v vesolju od oktobra lani, ko so tja prispeli s sojuzom, in Američaniinin japonski astronavt, ki so se na postajo s Spacexovim dragonom prispeli novembra lani.Na postaji že dolgo ni bilo deset oseb, a nekateri se bodo kmalu poslovili, a konec aprila bo prispela še ena posadka. Obstoječa posadka je morala pripraviti nove spalne prostore. Zaradi pestrega prometa in izmenjav ekip, pa so morali nedavno tudi premakniti sojuza in dragona na drugo pristajališče.Rubinsova, Rižikov in Kud-Sverčkov se bodo na trdna tla vrnili predvidoma 17. aprila, ko bodo pristali v puščavi v Kazahstanu.Nekaj dni kasneje, predvidoma 22. aprila, bo poletela druga posadka operativnih Spacexovih kapsul. V vesolje bodo za pol leta odšli Nasina astronavtain, japonski astronavtin evropski astronavt Francoz. Posadka odprave crew-1 pa bo predvidoma v morje ob Floridi pljusknila 28. aprila.S poletom so obeležili 60 let, odkar je ruski kozmonavtkot prvi človek poletel v vesolje.