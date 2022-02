In koga boste objemali v metaverzumu? Ekran?!

Prof. dr. Borka Jerman Blažič je pred tremi desetletji prepoznala, kako močno bodo prenos podatkov in povezovanje računalnikov z novo komunikacijsko tehnologijo, kar je pozneje dobilo ime internet, ter internetna omrežja spremenili svet. Zanj se je donkihotovsko bojevala z nerazumevajočimi državnimi uradniki, ki so se raje držali že znanega sistema komunikacij in utečenih raziskav, kot pa da bi spodbujali nova raziskovalna področja.

Z energičnostjo in trdno voljo, ki jo odlikujeta, je v komaj rojeno državo vpeljala »največjo inovacijo 20. stoletja« in Slovenijo dodala na seznam najnaprednejših držav v informacijski tehnologiji. Znanstvena svetnica in dolgoletna vodja laboratorija za odprte sisteme in mreže na Institutu Jožef Stefan ter predavateljica na ljubljanski ekonomski fakulteti je za svoje delo na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij in njihovo uvajanje v slovensko gospodarstvo in družbo prejela vrsto strokovnih priznanj in medaljo za zasluge iz rok predsednika republike Boruta Pahorja, lani pa še Puhovo nagrado za življenjsko delo.

Danes brez interneta ne znamo živeti. »Ni interneta, in najbolj preproste trgovine ne delajo, ne delajo ne lekarna ne pošta.« Pametna mesta in vasi, ki jih gradimo, so zasnovani na infrastrukturi interneta, upravljanje robotskih vozil na Marsu poteka prek internetne izmenjave podatkov. »Vseobsegajoča uporabnost interneta, ki je sestavni del vsakdanjega življenja, prikazuje, kako enostavna in robustna je ta tehnologija,« poudarja dr. Borka Jerman Blažič. Pred več kot tridesetimi leti si večina ni predstavljala, da bo internet postal temeljna infrastruktura sodobne družbe. So pa to verjele napredne raziskovalne agencije v ZDA in nekaj evropskih držav, ki so ideje znanstvenikov močno podprle. »Ko se je internet šele vzpostavljal, je bilo to področje za mlade nadobudne ljudi izredno privlačno. Vzdušje ob njegovem razvoju je bilo odlično, vrele so nove ideje in pozitivna energija. Internet je največja inovacija v 20. stoletju in biti del njegovega razvoja je bilo za mladega raziskovalca ali mlado raziskovalko zelo vznemirljivo,« se spominja.

Od računalniških črk ...

V Slovenijo se je izjemna inovatorka iz Makedonije preselila konec leta 1970 in našo državo vzela za svojo, čeprav je po magisteriju o umetni inteligenci, ki je bila takrat šele v zametkih, doktorski študij nadaljevala na fakulteti za elektrotehniko v Zagrebu, podoktorsko izpopolnjevanje pa v ZDA, na univerzi v Iowi, na kateri so razvili prvi elektronsko-digitalni računalnik Atanasoff-Berry, v njihovih laboratorijih so tudi ključno pripomogli k uspešnim odpravam Apollov na Luno. Rezultati iz podoktorskega usposabljanja so ji prinesli nagrado sklada Borisa Kidriča za znanost leta 1987 in članstvo v newyorški akademiji za znanost.

»Starši so naju s sestro vseskozi spodbujali, da pridobiva dobro izobrazbo,« pravi in dodaja, da jo je oče navdušil tudi nad oblikovanjem in slikarstvom, saj je bil ljubiteljski slikar. A drugačno vrsto umetnosti je nato poiskala v tehnologiji in računalništvu. »Za reševanje problemov smo potrebovali računalnike in Slovenija je bila na tem področju takrat najbolj napredna. Po prihodu v Ljubljano sem nemudoma padla v vrenje okoli računalništva.«

Poleti leta 1971 je namreč IJS organiziral svetovni kongres mednarodne organizacije za obdelavo podatkov IFIP. Inštitutu je uspelo povabiti tako ruske kot ameriške strokovnjake, med njimi slovitega ameriškega profesorja Donalda Knutha, avtorja prve računalniške »biblije« The Art of computer programming. »Prof. Knuth je računalništvo poučeval skozi namišljen računalnik Mix in strojni programski jezik Mixal. V Jugoslaviji se je takrat eden najbolj priljubljenih pralnih praškov imenovan Mixal. Ko je Knuth zagledal reklamo v ljubljanskih samopostrežnih trgovinah, je bil seveda vidno presenečen. Lepo smo se nasmejali na račun računalnika Mix in pralnega praška, ki napak v programiranju ni znal oprati.«

Že kmalu po doktoratu je poskrbela, da so v računalniških komunikacijah začeli uporabljali tudi naše črke. »Veliko tehnologije je prihajalo iz ZDA, iz IBM. Pozvali so nas, da moramo tudi za naše črke določiti računalniške kode. Računalništvo me je vse bolj zanimalo in povabili so me v zvezno komisijo za nabor kodiranih znakov inštituta za standardizacijo v Beogradu. Člani komisije smo opravili pionirsko delo, ki so ga potrebovali vsi dobavitelji računalniške opreme.« Izdelali so in v svetovnem registru vpisali sedem- in osembitne kodne sisteme abeced za vse jezike jugoslovanskih narodov in tako poskrbeli, da smo Slovenci dobili slovensko tipkovnico in tiskalnike, ki so lahko tiskali naše šumnike. Nato je aktivno sodelovala še pri oblikovanju 16-bitne mednarodne kodne tabele, ki je omogočila predstavitev znakov in črk vseh svetovnih jezikov, torej tudi kitajščine. Te standardizirane kodne tabele so bile še kako pomembne za razvoj interneta.

... do uvedbe interneta

V turbulentnih časih konec 80. let je Borka Jerman Blažič začela iskati možnosti, kako bi tudi v Slovenijo pripeljala internet. Razvoj računalniških komunikacij se je dogajal v sklopu znanstvenoraziskovalnega projekta Yunet, ki ga je financirala zvezna vlada in je bil sestavni del projekta Eureka 8 z imenom Cooperation of Open System Interconnection, Cosine. Projekt je financiralo 12 članic takratne Evropske gospodarske skupnosti (EGS) in šest držav Efte, evropskega združenja za prosto trgovino. Kot devetnajsto državo so k sodelovanju povabili tudi Jugoslavijo. Cilj projekta je bil vzpostaviti evropsko akademsko računalniško omrežje brez komunikacijskih meja, ki so takrat veljale za telefonska in javna omrežja za prenos podatkov. Projekt je od leta 1986 do 1992 v nekdanji skupni državi vodila prof. Borka Jerman Blažič. V tistem času, kot pripoveduje, ni bilo velikega razumevanja za sodobne raziskave na področju komunikacijskih tehnologij, niti zanimanja za nastajajočo novo tehnologijo računalniških komunikacij. »Linija je k nam prišla zelo gverilsko,« se zasmeje.

»Vedela sem, da moramo imeti svojo mednarodno linijo do omrežja Cosine, ki pa je nismo mogli najeti. To so omejevali pravila in zakonodaja. Nekaj časa sem urejanje potrebne dokumentacije prepustila moškim kolegom na vodstvenih mestih, a se dve leti ni zgodilo nič, potem pa sem začela kopati sama, zamujali smo v projektu,« poudarja. S tem, da je bila ženska na še danes izrazito moškem področju, se ni obremenjevala in neustrašno je nadaljevala svojo misijo. »Morda sem bila tako vzgojena, ampak v vsem sem videla le nove možnosti za naš razvoj. Poleg tega nisem želela, da kot edina 'socialistična' država zaostajamo med zahodnimi članicami projekta Cosine.«

Postalo je jasno, da za najem linije potrebuje ustrezno opremo in pa dovoljenji za priklop na javno omrežje za prenos podatkov od zveze jugoslovanskih pošt in jugoslovanskega ministrstva za obrambo. Pri pošti, kot pravi, večjih težav z dogovarjanjem ni bilo, saj je med drugim razvijala rešitve za njihove storitve, kot sta bila videotext in teletext. Trši oreh je bilo ministrstvo, s katerim »ni imela nobene povezave«, a splet okoliščin jo je vendarle pripeljal do povabila v Beograd. »Zjutraj so mi najprej ponudili šilce žganja. Na prazen želodec, seveda (smeh). Povprašali so me, ali zahtevano potrebujem za 'nauko'. Odgovorila sem z 'da' in so mi dali dovoljenje za najem mednarodne linije. To je bilo aprila 1991.« Sledilo je še kup zapletov, kajti partnerji iz drugih republik niso imeli potrebnih naprav, niti delujočega javnega omrežja. Bilo je tudi precej pritiskov, da bi bila vstopna točka za mednarodno linijo v Sarajevu in ne v Ljubljani.

»Prek Iskratela, ki je bil zastopnik Dynatecha, smo nato kupili vozlišče in ga postavili v klet na IJS. Vozlišče je imelo hitrost 64.000 bitov na sekundo. V tistem času je bilo to blazna hitrost«. Začela so se testiranja z omrežjem na Dunaju, kar je trajalo ves maj.

Deset dni pred osamosvojitvijo Slovenije je linija začela delovati in elektronsko pošto so lahko po starem sistemu X.400 direktno pošiljali v omrežje Cosine, pripoveduje sogovornica. »Te povezave so bile uporabljene za informiranje kolegov v ZDA o dogajanju v času osamosvajanja,« poudarja. »Nato smo morali zagotoviti, da je naša linija od Dunaja dobila povezavo prek zasebnih omrežij evropskih znanstvenikov do Amsterdama, od koder je z inštituta za fiziko in matematiko obstajala direktna internetna linija do New Yorka. Ta misija je bila lažja, pomagali so kolegi iz Avstrije, iz Cerna v Ženevi in lastniki omrežja fizikov EASYnet, ki ga je plačeval IMB in ki je imel dostop do Amsterdama. Tako smo novembra 1991 povezali delovno postajo našega laboratorija Spar 1+ z naprednim usmerjevalnikom Cisco v Amsterdamu. Zatem je sledil prenos domenskega strežnika za.yu s Kalifornijske univerze v Berkleyju in končno smo v Sloveniji imeli delujoče internetno omrežje z dostopom do vseh storitev, ki jih je internet ponujal. Bili smo v klubu 14 najbolj razvitih držav,« razlaga pionirka informacijske tehnologije. Internet je bil najprej namenjen izmenjavi tekstovnih dokumentov. Na začetku se je vse vrtelo okoli znanstvenikov in njihovih potreb. Svetovni splet je tako nastal zaradi potreb fizikov visokih energij v Cernu.

Ključ je v izobraževanju

Danes brez spleta ne moremo, kako pa bo v prihodnje? »Internet bo čedalje bolj prisoten, bo pa za uporabnika morda bolj neviden,« meni sogovornica, ki s kolegi na IJS še vedno sodeluje pri iskanju rešitev za marsikatero digitalno storitev. »Naše glavno vodilo je zdaj digitalizacija. To pomeni preobrazbo poslovnih in industrijskih procesov za poslovanje v digitalnem svetu. Glede digitalizacije, zadnji podatki kažejo, da smo bili dobri le pri spletnem nakupovanju. Problem pri digitalizaciji je, da ni dovolj znanja in veščin. Poleg tega zelo majhen delež podjetij res razume in uporablja orodja za kibernetsko varnost pri digitalnem poslovanju, zelo slabi smo tudi pri izobraževanju o digitalnih veščinah,« opominja.

»Preveč podatkov si morajo učenci zapomniti na pamet. Zdaj bi jih morali učiti kreativnosti, kako misliti inovativno, ta svet se spreminja zelo hitro in samo s takšnim znanjem bodo mladi lahko uspešni.«

Ravno izobraževanje na tem področju se ji zdi ključno, da bomo obvladovali svetovni splet. »V šolah se ne učijo o učinkoviti rabi interneta, tudi o kibernetski varnosti ne. To bi moral biti sistemski del izobraževanja,« je jasna profesorica, ki je na ljubljanski ekonomski fakulteti dolga leta predavala računalniške komunikacije. Ustanovila je tudi uspešno podjetje za varno elektronsko poslovanje SETCCE, prvo spin off podjetje Instituta Jožef Stefan.

K sreči je, kot pojasnjuje, nedavna raziskava v okviru projekta Concordia (mreža za kibernetsko varnost), pri katerem sodeluje, pokazala, da slovenski dijaki precej vedo o tem, kako se zaščititi pred nevarnostmi, ki prežijo na spletu. Teh ni malo. »Ključno je, da se spremeni učni program. Zdaj se učijo precej nepotrebnih reči, ki zahtevajo le pomnjenje podatkov. Preveč podatkov si morajo učenci zapomniti na pamet, kar danes ni več potrebno, podatki so na voljo, znati jih je treba poiskati in uporabiti. Zdaj bi jih morali učiti kreativnosti, kako misliti inovativno, ta svet se spreminja zelo hitro in samo s takšnim znanjem bodo mladi lahko uspešni.«

Še naprej bo internet oblikoval svet, je prepričana sogovornica, naša naloga pa je, da smo pazljivi, kakšne podatke, ki so nafta 21. stoletja, puščamo za seboj. Največji vprašanji po njenem mnenju sta trenutna fragmentacija interneta, ki grozi zaradi ukrepov ZDA in poskusov drugih držav, da bi spremenile upravljanje interneta prek mednarodne telekomunikacijske unije, in zagotavljanje varnosti podatkov, zlasti osebnih. »Če bodo ljudje izobraženi na tem področju, se bodo zavedali, kako pomembno je zavarovati osebne podatke. Tako kot zdaj samodejno zaklenemo stanovanje, bi lahko znali prepoznavati pasti na internetu, se zaščititi in jim ne nasedati.«

»Evropska unija je sprejela strategijo za kibernetsko varnost, ki ni ena tistih, v katerih je precej lepih besed in dobrih namenov. Je izredno zahtevna in stroga. Med drugim zahteva od vseh podjetij, ki delujejo na digitalnem trgu, da imajo ustrezno varnostno zaščito podatkov in informacij, saj so kibernetski napadi čedalje pogostejši, izgube, če je napad uspešen, so ogromne. O tem podjetja ne govorijo, ker je to slabo za njihov ugled. Direktiva bo med drugim še določala, da mora vsak, ki ponuja registracijo domen, sporočiti, kdo je lastnik in kdo je odgovoren za tehnični vidik te storitve,« pojasnjuje. »Digitalizacija in kibernetska varnost bosta določili, kdo bo zmagovalec na digitalnem trgu,« poudarja Borka Jerman Blažič, ki je razvila tudi celo vrsto rešitev za varno elektronsko poslovanje na daljavo, ki so danes nepogrešljiv del gospodarskih in državnih družb.

Selitev v metaverzum?

Šefi tehnoloških podjetij, med najbolj glasnimi sta Mark Zuckerberg, prvi mož Mete, ki ima pod okriljem Facebook, in Satya Nadella, predsednik uprave Microsofta, že govorijo o »internetu 2.0«, to naj bi bil tako imenovani metaverzum. Kot ga predstavljajo, bo to virtualni svet, kamor bi se ob pomoči tehnoloških pripomočkov, od računalnikov, telefonov, storitev v oblaku do očal za navidezno resničnost, selili kot avatarji, v resničnosti pa bi denimo udobno sedeli v naslanjaču.

Borka Jerman Blažič meni, da metaverzuma ne bomo kar tako sprejeli. »Ne, ne. Takšen način življenja nam je pravzaprav že prikazala epidemija. Kako mi manjka obisk Cankarjevega doma in številnih drugih dogodkov! Kar poglejte, koliko slabega počutja in depresij se je razvilo, ker se ne družimo. Človek je socialno bitje. Pri starejših je jasno, kako velik problem je osamljenost. In zdaj, da bi živeli v takem metaverzumu. In koga boste objemali v metaverzumu? Ekran?!«

Zuckerberg je, kot ga označi inovatorka, vsekakor »brihten fant«, v osnovi pa je poslovnež. »Vsaka novotarija ima življenjsko dobo. Se še spomnite myspacea? Tehnologija gre naprej, mlajše generacije zahtevajo spremembe in menim, da se Zuckerberg zaveda, da lahko tudi facebook postane stvar preteklosti. Zato mora razmišljati naprej.«

Tehnologija nam močno pomaga v vsakdanjem življenju, a še zdaleč ne zmore vsega. »Dober primer so roboti za čiščenje. Saj lepo posesajo, ampak če hočeš povsem očistiti tudi po kotih, je treba vzeti v roke cunjo in pobrisati. Vsekakor nas je internet razbremenil. Odlično je, da lahko z nekaj kliki pridemo do dobrin. Vendar ne verjamem, da bomo tehnologiji prepustili kar vse. Pogosto me vprašajo, ali bo umetna inteligenca nadomestila ljudi. Ne verjamem, da se bo to zgodilo. Vsak človek je tako poseben in edinstven, računalnik si nečesa, kar si lahko izmisli človek, ne more izmisliti. V znanosti se nalaga znanje na znanje, a marsikatero odkritje je bilo tudi plod srečnega naključja. Neki dogodek je rodil idejo. Tega od računalnika ne morete pričakovati, ker ga naučite, kaj naj dela in kako. Odličen bo, ker mi ne moremo obdelati toliko podatkov, toda na neki točki se bo njegovo znanje ustavilo.«