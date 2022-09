In zaleteli se bomo v asteroid

Dinozavri bi nam to tehnologijo zagotovo zavidali. Sredi noči, natančneje ob 1.14 po srednjeevropskem času, ko bo dvojni asteroid Didimos od Zemlje oddaljen približno 11 milijonov kilometrov, se bo v njegovo lunico Dimorfos zaletela sonda Dart.

Človeške sonde so že pristajale tako na asteroidih kot kometih, z njih celo pobirale vzorce in jih prinesle na Zemljo, vendar pa do zdaj človek še ni premaknil nebesnega telesa. To bo spremenil Dart. Precej preprosta pol tone težka sonda s kamero na krovu bo trčila v luno dvojnega asteroida. Lunico so izbrali, ker je asteroid relativno blizu Zemlje, da ga lahko spremljajo z zemeljskimi teleskopi, hkrati pa sprememba njene orbite ne vpliva na spremembo orbite celotnega sistema. Trk, čeprav bo hitrost velika, ne bo korenito vplival na hitrost kamna, ta se bo spremenila le za 0,4 milimetra na sekundo, so pojasnili pri Nasi, a to bo dovolj, da se bo njegova krožnica okoli Didimosa skrajšala za okoli deset minut. Že tako majhna sprememba hitrosti, če se doseže dovolj zgodaj, bi lahko pomenila rešitev Zemlje pred uničujočim vesoljskim kam­nom, saj se milimetrska razlika v nekaj letih lahko spremeni v kilometrsko. Za našo varnost je torej ključno, da morebitne nevarne asteroide najdejo dovolj zgodaj.

Primerjava velikosti Dimorfosa z rimskim Kolosejem. FOTO: Esa

Premer Didimosa je 780 metrov, Dimorfos pa meri 160 metrov. Dimorfos obkroži Didimos v 11 urah in 55 minutah na oddaljenosti enega kilometra. Ob morebitnem trčenju z Zemljo bi nastale obsežne posledice (aste­roid, ki je padel na Čeljabinsk, je imel premer okoli 20 metrov, asteroid Chicxulub, ki je povzročil izumrtje dinozavrov, pa približno deset kilometrov), a k sreči se njune poti ne križajo s tirnico našega planeta.

Zaletavanje v asteroid pravzaprav ni lahka naloga. Šele nekaj ur pred trkom bo Dart pravzaprav dobro razložil Dimorfos od večjega asteroida in se bo s sofisticiranim navigacijskim sistemom usmeril v tarčo. V dogajanje, kot so zapisali na spletni strani Evropske vesoljske agencije, so že vpeli nekaj največjih zemeljskih teleskopov, med temi Esin 35-metrski teleskop v Malargueju v Argentini, pa Nasine teleskope mreže Globokega vesolja v Canberri v Avstraliji in Golstonu v Kaliforniji, da bi zapolnili vse vrzeli, so za spremljanje odprave oddali še Esino mrežo Estrack.

V zadnjih nekaj urah življenja bo Dart vseskozi pošiljal posnetke svoje tarče – od posnetkov, ko bo Dimorfos packa, do posnetkov, ko se bo že natančno razločila točka trčenja. Sonda je sicer opremljena le z eno kamero Draco. Nekaj minut za Dartom pa leti tudi 14-kilogramski italijanski satelit LiciaCube, ki se je od glavne sonde odcepila pred nekaj tedni, in bo posnela dogajanje že po Dartovi »smrti«. Mimo Dimorfosa bo namreč priletel tri minute po trčenju in posnel kraj trčenja in tudi oblak prahu, ki se bo ob tem sprostil.

Pestro dogajanje bodo pospremili v Nasinem centru, prenos bo na voljo tudi na naši spletni strani.