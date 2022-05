Izgubljena sonda zaradi različnih merskih enot

Razlog, zakaj je Nasa izgubila satelit Mars Climate Orbiter (MCO) ali Marsov klimatski orbiter, vreden dobrih 100 milijonov evrov, je eden tistih iz rubrike Saj ni res, pa je.

Orbiter je bil drugo plovilo v Nasinem programu Mars Surveyor, pred njim so novembra 1996 izstrelili zelo uspešno odpravo Mars Global Surveyor, za njim pa januarja 1999 pristajalnik Mars Polar, za katerega je bil Mars prav tako nesrečen kraj. Ob pristajanju se je namreč raztreščil. Več v spodnjem članku:

Skupaj naj bi opravljala raziskave ozračja, podnebja in površja. MCO bi moral odigrati tudi vlogo relejnega satelita za pristajalnik Mars Polar (in nato še za druge pristajalnike), sam orbiter pa naj bi vsaj dve leti zbiral podatke o prahu in vodni pari v ozračju, vsakodnevno naj bi fotografiral površje in tako pripomogel k razumevanju podnebnih sprememb, ki jih je doživljal naš planetarni sosed.

Izstrelitev: 11. decembra 1998 Masa (ob izstrelitvi): 638 kg Velikost (osrednji del): višina 2,1 m, širina 1,6 m Konec odprave: 23. septembra 1999

Po desetih mesecih potovanja je satelit prispel do svojega novega doma, v orbito bi se moral utiriti 23. septembra 1999 in nato do 1. decembra doseči skoraj krožno sončno sinhrono orbito na višini 421 kilometrov.

Toda … Utirjenje se je, kot piše na spletni strani Nase, začelo po načrtih. Stik s plovilom bi morali znova vzpostaviti, ko bi se satelit vnovič pojavil pred planetom, vendar niso zaznali nobenega signala.

Kaj je šlo po zlu? Za sondo je bila usodna človeška napaka. Pri Nasinem laboratoriju za reaktivni pogon JPL (kot je običajno za vesoljske programe) so uporabili nam dobro znani (in logični) metrični sistem, pri podjetju Lockheed Martin, kjer so plovilo izdelali, pa so izračune pripravili v imperialnih enotah ali angleškem metričnem sistemu z inči, čevlji in funti. Del programa, ki je izračunaval, kolikšnen sunek sile potrebujejo potisniki za pravilno utirjenje, je uporabljal newton-sekunde, drugi del programa pa funte.

Čeprav so odprave skrbno nadzorovane in pregledane, pri Nasi ni nihče niti pomislil, da sta v uporabi različna metrična sistema. Tako je satelit svojo orbito zgrešil, bil je pregloboko in je potonil v atmosfero, tam pa razpadel in zgorel.