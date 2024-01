Izstrelitev najmočnejše zasebne kitajske rakete

Pekinško podjetje Orienspace je uspešno izstrelilo najmočnejšo raketo, ki jo je izdelal kitajski zasebni sektor. S tem podjetje tlakuje pot h komercialnim izstrelitvam, ki so na Zahodu v zadnjih letih prevzele primat. Na Kitajskem se stvari seveda drugače vrtijo, raketno industrijo še vedno večinoma nadzoruje in izvaja država.

Raketa gravity 1 (gravitacija 1) je vzletela s plavajoče ploščadi ob obali province Shandong. V orbito je ponesla tri vremenske satelite, so sporočili iz podjetja.

Podjetje so, kot so zapisali pri Reutersu, leta 2020 ustanovili veterani kitajske vesoljske agencije. Načrtovali so, da bodo raketo imeli nared že v drugi polovici lanskega leta.

V nizkozemeljsko orbito lahko ponese tovor z maso šest ton in pol. Tako je ta raketa najmočnejša v kitajskem zasebnem sektorju. Za primerjavo, najmočnejša kitajska raketa dolgi pohod 5 lahko v orbito ponese tovor z maso 25 ton, Spacexov falcon 9 pa 22 ton. Tudi manjša raketa je seveda še kako dobrodošla, saj je vse več manjših satelitov, ki se nameščajo v nizko- ali srednjezemeljske tirnice.

Raketa gravity lahko, kot pravijo v podjetju, sočasno v orbito ponese 30 satelitov. So pa lahko pri pripravi poleta zelo okretni, nared naj bi bili v sedmih dneh, morda celo manj, so pojasnili v podjetju, kjer naj bi že imeli več naročil. Zanimivo je seveda to, da raketa vzleta s plavajoče ploščadi, kar pomeni, da imajo premično in prilagodljivo vzletišče.