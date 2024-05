Izzivi digitalne demokracije

Evropsko tekmovanje v družbenih inovacijah (EUSIC), ki ga financira Evropski svet za inovacije (EIC) v okviru programa Obzorje Evropa, si prizadeva za širjenje zavesti o družbenih inovacijah med širokim občinstvom, spodbujanje nastajanja novih družbeno inovativnih idej, ustvarjanje mreže enako mislečih praktikov ter podporo finalistom pri preoblikovanju njihovih idej v strukturirane posle. Izziv tega leta se nanaša na družbene inovacije v »digitalni demokraciji«.

Cilj tekmovanja je spodbuditi potencial družbenih inovacij za reševanje družbenih izzivov ter spodbujanje trajnostne in vključujoče rasti v Evropi. To tekmovanje išče nove podjetniške rešitve, ki odgovarjajo na najbolj pereče družbene potrebe, ustvarjajo družbene odnose in omogočajo nove oblike sodelovanja na inovativen način ter prinašajo učinkovite rešitve za sistemske družbene izzive.

Tekmovanje, ki je bilo prvič organizirano leta 2013 v spomin na pionirja družbenih inovacij Dioga Vasconcelosa, vključuje tri nagrade v vrednosti 75.000, 50.000 in 25.000 evrov, podeljene prvemu, drugemu in tretjemu uvrščenemu za najboljše projekte družbenih inovacij, ki so namenjeni spreminjanju sveta na bolje.

Iliana Ivanova, komisarka za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mladino, je ob tem dejala, da lahko »družbene inovacije v digitalni demokraciji bistveno izboljšajo življenja ranljivih državljanov in koristijo EU družbi. Z letošnjim izzivom Evropsko tekmovanje v družbenih inovacijah želi nagraditi inovacije, ki prepoznajo in obravnavajo dezinformacije, povezujejo akterje v nastajajočih demokratičnih praksah, gradijo skupnosti na lokalni ravni ter krepijo civilno družbo s sodelovanjem in odprtimi tehnologijami.«

Na tekmovanje se lahko prijavijo neprofitne in profitne organizacije, kot so podjetniki in socialna podjetja, nevladne organizacije (NVO), organizacije civilne družbe (OCD), izobraževalne ustanove in univerze. Prijavijo se lahko družbeni inovatorji iz držav članic EU in držav, povezanih s programom Obzorje Evropa. Evropsko tekmovanje v družbenih inovacijah je odprto za prijave do 11. junija 2024 na portalu za financiranje in razpise.