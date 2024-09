Jama Dlvn: z novimi raziskovanji presegli magično globino tisočih metrov

Ekipa treh jamarjev iz Društva za raziskovanje jam Ljubljana (DZRJL) se je te dni vrnila na površje iz Jame Dlvn nad planino Poljana. Jamo so raziskovali dva dni in med drugim odkrili točko, ki v jamarstvu velja za magično globino, in sicer tisoč metrov. Takih jam je na vsem svetu za zdaj le 117, od tega jih je v Sloveniji 13, so povedali v DZRJL.

Kot je za Delo pojasnila trojica jamarjev, ki so Dlvn raziskovali – Peter Mašič, Jure Bevc in Matevž Marinko –, je bila prva akcija v jamo že leta 2022. O »najdbi« zanimivega velikega vhoda jim je že leto prej povedal padalec, ki ga je iz zraka opazil med letenjem. Do danes so v društvu organizirali 15 raziskovalnih akcij.

Za Društvo za raziskovanje jam Ljubljana je Dlvn peta tisoč metrov globoka jama, ki so jo raziskali. Odkritje jim pomeni veliko, saj je bilo vanj vloženega veliko truda. FOTO: Društvo za raziskovanje jam Ljubljana

»Iti dol v dolino«

»Konec leta 2022 je bila jama globoka 440 metrov, konec leta 2023 740 metrov, danes pa je globoka 1011 metrov in dolga 2550 metrov. V prihodnje nas čaka še kar nekaj neraziskanih rovov,« so povedali. Jama je že tudi uradno registrirana pod imenom Dlvn, kar v bohinjskem narečju pomeni »iti dol v dolino«, kar je tudi cilj društva. »Upamo, da bomo nekoč prišli skozi jamo vse do doline in jo povezali z drugimi jamami na tem območju.«

Kot so sporočili jamarji, je bilo raziskovanje pravi užitek. V zgornjem delu si sledijo brezna, nekatera globoka več kot sto metrov, z vmesnimi kratkimi ožjimi rovi. Na globini 650 metrov pa so naleteli na prve vodoravne široke rove, po katerih so se sprehajali naprej po jami. Vmes je še nekaj manjših brezen, in sicer vse do dna jame.

Prva tisoč metrov globoka jama v Bohinju V Sloveniji je registriranih 15.479 jam, globina tisoč metrov pa v jamarstvu velja za magično. Takih jam je na vsem svetu trenutno le 117, od tega jih je v Sloveniji 13. Dlvn je prva tisoč metrov globoka jama v občini Bohinj in druga, ki ni na Kaninu, kar je poseben dosežek, so pojasnili v društvu. Od vseh 13 jih je namreč kar 11 na območju Kanina, ki velja za najbolj raziskano visokogorsko kraško območje. Sicer pa je v svetovnem merilu najgloblja jama Verjovkina v Gruziji, globoka kar 2209 metrov.

Ogromni prostori na dnu, močan prepih

V zgornjem delu si sledijo brezna, nekatera globoka več kot sto metrov, z vmesnimi kratkimi ožjimi rovi. FOTO: Društvo za raziskovanje jam Ljubljana

Po besedah raziskovalcev so zanimivi zlasti ogromni prostori na dnu jame in veliko vodoravnih rovov: »Tako velikih prostorov v visokogorskih jamah še nismo videli, nekatere težko v celoti razsvetlimo z najmočnejšimi lučmi. V jami je prisoten tudi močan prepih, kar nakazuje, da je jama verjetno povezana s še katero jamo, ki ima nižji vhod.«

Na dnu jame je močan vodni tok, ki se na koncu izliva v veliko podzemno jezero, rov, po katerem priteče voda, pa še čaka na nadaljnje raziskave. Kam se izliva vsa voda, ostaja še vprašanje, pravijo v društvu. »Najverjetneje gre do izvira Bohinjske Bistrice, morda pa tudi neposredno v Bohinjsko jezero ali pa celo na drugo stran grebena v Baško grapo. »Trenutni podatki barvanja vode na območju Vogla štiri kilometre bolj zahodno kažejo, da se voda izliva pri izviru Bohinjske Bistrice.«

Jama je že tudi uradno registrirana pod imenom Dlvn, kar v bohinjskem narečju pomeni »iti dol v dolino«, kar je tudi cilj društva. FOTO: Društvo za raziskovanje jam Ljubljana

Za Društvo za raziskovanje jam Ljubljana je Dlvn peta tisoč metrov globoka jama, ki so jo raziskali. Odkritje jim pomeni veliko, saj je bilo vanj vloženega veliko truda. »Vsako večje odkritje še dodatno motivira, da se vračamo nazaj v mrzle jame. Velika zahvala gre agrarni skupnosti Savica, ki nam omogoča uporabo stanu na planini, ta močno olajša naporne raziskovalne akcije,« so povedali.

Visokogorski kras je manj raziskan

Območja visokogorskega krasa so z vidika jamarskega raziskovanja najmanj raziskana v primerjavi z bolj nižinskim krasom, saj je dostop na goro težji, brezna so globlja, težavnost raziskovanja pa skupaj z globino narašča.

Dlvn je prva tisoč metrov globoka jama v občini Bohinj in druga, ki ni na Kaninu, kar je poseben dosežek, so pojasnili v društvu. FOTO: Društvo za raziskovanje jam Ljubljana

Društvo za raziskovanje jam Ljubljana zadnja leta večinoma raziskuje na Kaninu, kjer jamarji iz vse Slovenije raziskujejo najgloblje jame, in na planini Poljana, kjer DZRJL intenzivno raziskuje od leta 2019. Doslej je raziskanih že 110 jam, od katerih jih je sedem globljih od 300 metrov, štiri pa več kot 500 metrov. Najdaljša jama, ki je sistem treh povezanih jam Grvn-Rajža-4P, pa meri v dolžino več kot deset kilometrov.