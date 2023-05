Evropa in Afrika v objektivu novega satelita

Evropska vesoljska agencija (Esa) je objavila prvo fotografijo Zemlje, ki jo je posnel najnovejši in najnaprednejši vremenski satelit Meteosat tretje generacije. Satelit MGT-I1, ki je skupni projekt Ese in Evropske organizacije za uporabo vremenskih satelitov (Eemetsat), so izstrelili 13. decembra lani, kot pravijo pri Esi, bo revolucioniral napovedovanje vremena za Evropo. To je v obdobju podnebnih sprememb zelo pomembno.

Fotografijo je satelit posnel 18. marca letos, podrobno se vidita severna in zahodna Evropa, ki jo deloma zakrivajo oblaki, nad Italijo in Balkanom pa je bilo lepo vreme. Še bolj v ospredju pa je seveda Afrika.

»Ta fotografija je dober primer, kaj lahko s sodelovanjem naredi evropski vesoljski trg. Do zdaj iz geostacionarne orbite ni bilo mogoče posneti Evrope in Afrike s tako ločljivostjo, vse to nam bo pomagalo, da bomo še bolje razumeli procese na Zemlji, ki vplivajo na razvoj vremena,« je pojasnila Simonetta Cheli, Esina direktorica programov za opazovanje Zemlje.

Meteosat tretje generacije je opremljen s kamerami z boljšo resolucijo, prav tako lahko posnetke tudi pogosteje zajema kot sateliti prejšnje generacije. Na posnetku je natančno vidno, koliko je bilo takrat snega v Alpah in da so bile usedline ob obali Italije, trenutni sateliti druge generacije takšnih podrobnosti niso mogli natančno posneti.

Evropo in Afriko je satelit slikal iz višine 36.000 kilometrov nad površjem. FOTO: EUMETSAT/ESA

»Morda je nenavadno, da smo vznemirjeni zaradi oblakov nad večino Evrope. Ampak ker jih vidimo zelo podrobno, ob tem, da bomo imeli posnetkov tudi več, to pomeni, da bomo hitreje in bolje izdajali vremenske napovedi, tudi ko bo šlo za ekstremne vremenske dogodke,« je dejal generalni direktor Eumetsata Phil Evans.

Satelit MTG-I1 je trenutno v dvanajstmesečni testni fazi, v kateri bodo kalibrirali kamere in druge instrumente, konec leta pa bodo podatki na voljo tudi meteorološkim organizacijam. Ko bo satelit polno operativen, bo vsakih deset minut izdelal posnetek Zemlje.

Satelitu MTG-I1 se bodo v prihodnjih letih v orbiti pridružili še trije slikovni sateliti in dva »zvokovna« (MTG-S), ki bosta omogočala izdelavo tridimenzionalnih posnetkov ozračja. MTG-I1 je opremljen z dvema povsem novima instrumentoma, in sicer s prilagodljivo kamero in kamero za strele, ki bo omogočala boljše kratkoročne napovedi glede razvoja neviht. Kamera bo razelektritve lahko posnela podnevi in ponoči, gre pa za prvi vremenski satelit, ki bo strele iz geostacionarne orbite lovil nad Evropo in Afriko ter okoliškimi vodami, so navedli pri Evropski vesoljski agenciji. Prilagodljiva kamera pa bo snemala hitro razvijajoče se vremenske dogodke. Prvi MTG-S naj bi izstrelili prihodnje leto, naslednjega slikovnega pa čez dve leti, ta bo celotno Evropo in severno Afriko lahko posnel na vsaki dve minuti in pol.

Odprava je plod sodelovanja med Eso in Eumetsatom. Vesoljska agencija je odgovorna za gradnjo satelitov, meteorološka organizacija pa za programsko opremo. Satelite je sestavljal konzorcij evropskih vesoljskih podjetij, pod vodstvom Thales Alenia Space in OHB. Predvidena življenjska doba posameznega satelita v mreži je dobrih osem let.