Kam bo padla kitajska raketa?

Ob izstrelitvi osrednjega dela nove kitajske vesoljske postaje Tianhe se je zapletlo.Tianhe se je pravilno utiril v predvideno orbito, raketa, ki ga je pognala v nebo, pa ni padla nazaj v atmosfero, kjer bi v večjem delu izgorela, ostanki pa bi nato brez nevarnosti za ljudi padli v morje.Tako se je okoli 30 metrov visok osrednji del rakete dolgi pohod 5B z maso 21 ton parkiral v začasno orbito, kjer še delujejo naravne sile.To pomeni, da ga bo okoli 10. maja (dva dni prej ali potem) potegnilo nazaj v atmosfero, problem je, da se ne ve, kje se bo to zgodilo. Ker gre za masiven objekt, se pričakuje, da ne bo povsem zgorel v atmosferi in bi nekateri kosi lahko preživeli in dosegli tla. Nekateri se bojijo, da bi lahko kosi padli na obljudena območja (kar se sicer ne bi zgodilo prvič), čeprav je večja verjetnost, da padejo v morje, saj oceani pokrivajo kar 71 odstotkov našega planeta. Raketa potuje v pasu, ki vodi nad New Yorkom, Madridom in Pekingom ter Novo Zelandijo in Čilom.Ameriška vojska zdaj budno spremlja kos ( ena izmed spletnih strani za spremljanje poti plovil v orbiti ), ki so ga poimenovali 2021-035B. Zemljo obkroži vsakih 90 minut in na višini več kot 300 kilometrov potuje s hitrostjo 27.600 kilometrov na uro.