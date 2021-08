Kdo je naredil luknjico na postaji?

Neimenovani vir

Vprašanje, ali bomo kdaj izvedeli, kdo ali kaj je povzročil luknjico na ISS. FOTO: Roskozmos

Skoraj smo že pozabili, da se je na mednarodni vesoljski postaji poleti 2018 pojavila luknjica. Teorij, kako se je to zgodilo, je bilo kar nekaj, a vendar so bili vsi precej previdni z medsebojnim obtoževanjem , pred dnevi pa je ruska državna tiskovna agencija Tass objavila navedbe neimenovanega vira, da se je zlomila ameriška astronavtka in namerno povzročila nevarno poškodbo vesoljskega plovila, da bi se lahko čim prej vrnila na trdna tla. Nasa se je odločno postavila na stran svoje astronavtke.Luknjica je konec avgusta 2018 povzročila padanje tlaka v ISS, kar so zaznali senzorji, tamkajšnji prebivalci pa menda niso bili v nevarnosti. Kozmonavta sta dvomilimetrsko luknjo našla v zgornjem delu sojuza, s katerim so junija na postajo pripotovali kozmonavt, evropski astronavtin ameriška astronavtka. Luknjico so takrat prelepili, nato sta kozmonavta Prokopjev in Oleg Kononenko decembra stanje natančno pregledala tudi z zunanje strani . Sojuz se je s posadko uspešno vrnil na trdna tla konec istega leta. Končnih ugotovitev, kako je luknjica nastala, javnost ni izvedela.Mogoča je bila razlaga, da so sojuz poškodovali v proizvodnem procesu in napako odpravili, da je kapsula uspešno prestala zemeljske teste, vesoljske odprave pa ne, obstajala so tudi ugibanja o trčenju mikrometeorita ali vesoljske smeti. Ruska stran pa je presenetila tudi z izjavami, da je bila luknjica namerno izvrtana. Že takrat so se pojavila namigovanja, da jo je povzročil neuravnovešen astronavt , a so pozneje izjave omilili. Prav tako niso govorili o imenih. Do zdaj.Ruska agencija Tass je zapisala, da se je astronavtka Serena Auñón-Chancellor v vesolju psihično zlomila. Tiskovna agencija povzema navedbe neimenovanega visokega uradnika v Roskozmosu, novinar pri reviji Ars Technica Eric Berger meni, da bi bil lahko vir sam vodja Roskozmosa Dmitrij Rogozin. Pri Tassu zavračajo možnost, da bi se napaka lahko zgodila že na tleh, saj sojuz potem ne bi prestal vakuumskega testa. Ruski vir naprej razpreda, da se je ameriška astronavtka znašla v stiski zaradi bolezni. Ruska stran je tako razkrila, da je zdravnica Serena Auñón-Chancellor v vesolju imela globoko vensko trombozo. Primer krvnega strdka v vesolju in kako so se z njim spopadli v breztežnosti, so opisali v znanstvenem članku leta 2019, a niso izdali, kdo je bil oboleli. Ruski vir zgodbe je teorijo o neuravnovešeni astronavti podkrepil s podatkom, da so bile kamere, ki snemajo dogajanje na križišču med rusko in ameriško stranjo, ugasnjene in da ameriški astronavti niso želeli na poligraf, medtem ko so kozmonavti testiranje opravili.Nasa se je sprva na hude obtožbe odzvala diplomatsko skopo, češ da ne komentirajo zdravstvenega stanja svojih zaposlenih, a čez nekaj ur se je vodja programa za človeške posadkeodločno zavzela za svoje osebje: »Nasini astronavti, vključno s Sereno Auñón-Chancellor, so izjemno spoštovani, služijo svoji domovini in za agencijo opravljajo neprecenljivo delo. Stojimo za Sereno in njenim profesionalizmom. Ne verjamemo, da je količkaj resnice v teh navedbah.« Nato se je oglasil še prvi mož Nase. Poudaril je, da se ne more bolj strinjati z izjavo Luedersove, in dodal: »Popolnoma podpiram Sereno in vedno bomo podpirali naše astronavte.«Ameriška agencija se poskuša čim manjkrat zapletati v javne debate oziroma kritike ruskih partnerjev pri projektu vesoljske postaje. A tokrat, kot navajajo ameriški mediji, so bili ameriški astronavti zelo nezadovoljni z medlim odzivom, zato so vodilni pri Nasi popravili vtis.