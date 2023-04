Ključna vloga fotovoltaike v podnebni krizi

Dr. Marko Topič je eden izmed vodilnih strokovnjakov na področju fotovoltaike. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Prestižna znanstvena revija Science je pred dnevi objavila članek z naslovom Fotovoltaika v večteravatnem merilu: čakanje ni ena izmed možnosti, pod katerega so se podpisali najuglednejši ameriški, azijski in evropski strokovnjaki s področja fotovoltaike. Med njimi je tudi prof. dr.skupaj s petimi sodelavci Evropske tehnološke in inovacijske platforme (ETIP PV), ki ji je prof. Topič do pred kratkim predsedoval, so sporočili z ljubljanske fakultete za elektrotehniko.

Članek o pomembnem prispevku fotovoltaike k preoblikovanju energetike so omenjeni strokovnjaki pripravili po tretji mednarodni delavnici Terawatt Workshop, ki je potekala aprila 2022 v nemškem Freiburgu. Članek utemeljuje razloge za eksponentno rast fotovoltaike in na podlagi aktualnih raziskav in inovacij projicira, da bomo v prihodnjem desetletju ohranjali 25-odstotno letno svetovno rast. Glede na podnebno krizo nikakršno obotavljanje ne pride v poštev, so poudarili v članku.

Fotovoltaika bo izjemno pomembna pri preoblikovanju energetike, navajajo v članku. FOTO: FE

Fotovoltaika bo s tem tempom odigrala ključno vlogo pri omejevanju podnebnih sprememb ter pri prehodu na trajnostno energetiko, poudarjajo avtorji v članku. Pri tem bodo pomembna tako prizadevanja na področju proizvodnje električne energije kot tudi elektrifikacija drugih energetskih sektorjev ter proizvodnja solarnih goriv z vodikom na čelu.

