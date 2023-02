Končno baterija, ki obljublja prave spremembe

HONOR Magic5 Lite je najnovejši član serije Magic in s svojim prihodom na slovenski trg obljublja izpopolnjeno uporabniško izkušnjo. Kako prepričljive so te obljube, smo preverili tudi sami in telefon preizkusili, še preden je prišel na prodajne police.

Baterija? Traja in traja

Najprej smo preverili, ali drži, da je HONOR Magic5 Lite pometel s konkurenco glede zmogljivosti svoje baterije. DXOMARK, vodilni svetovni laboratorij za ocenjevanje kakovosti, ga je namreč pred nedavnim uvrstil na prvo mesto na svetu glede zmogljivosti baterije. Kako se kaže to v praksi, smo ocenili z »obremenilnim testom«.

HONOR Magic5 Lite smo postavili pred različne vzdržljivostne izzive. Presenetil je že ob običajni uporabi, saj smo ga šele po treh dneh prvič priklopili na elektriko. Šampionske značilnosti pa je pokazal predvsem ob bolj intenzivni uporabi: gledanju filmov v resoluciji Full HD, poslušanju glasbe na Youtubu, igranju zahtevnih iger in večurnem brskanju po medmrežju. Baterija telefona HONOR Magic5 Lite je dejansko zdržala tudi ob povečani uporabi, in to skoraj dva dni.

Tehnični podatki: Moč baterije Magic5 Lite je neprimerljiva s konkurenco, saj je za 3 % tanjša od običajnih baterij te vrste. S tehnično optimizacijo so dobili več prostora in zmanjšali debelino baterije. Honorju je tako v majhno in tanko napravo uspelo vgraditi baterijo s kar 5100 miliamperskimi urami, kar je pravi inženirski uspeh podjetja.

HONOR Magic5 Lite z le 30 minutami polnjenja zagotavlja 12,5 ure pretakanja videoposnetkov.*

Prefinjena eleganca v velikosti, ki je primerna za vsako dlan. Na voljo je v dveh glamuroznih barvah – črni in zeleni. FOTO: HONOR

Privlačen dizajn

HONOR Magic5 Lite odlikuje tudi prefinjeno elegantna zunanjost. Lahek in tanek ter hkrati kompakten. Je pravi dizajnerski dragulj. Mehke in zaobljene linije dajejo vtis klasične lepote, neskončen 6,2-centimetrski zaslon pa doda še tisti pravi kanček sodobne razkošnosti.

Neskončen zaslon je nedvomno eden glavnih adutov telefona HONOR Magic5 Lite, saj zagotavlja raznoliko izkušnjo spremljanja vsebin. Navdušuje ob gledanju Full HD videovsebin, pri čemer pridejo do izraza vsi barvni odtenki in izrazite podrobnosti v različnih kadrih. Izkušnja gledanja je dejansko filmska.

Navdušila nas je inovativna funkcija za oči, s katero so inženirji HONOR minimalizirali nihanje svetlosti zaslona in utripanje, kar zmanjšuje obremenitev oči in zagotavlja udobno gledanje tudi v manj osvetljenem okolju.

Odlično uporabnost smo zaznali tudi na večji svetlobi, ob soncu in snegu – branje besedila na zaslonu je bilo odlično.

Na splošno bi telefon predlagali tudi vsem, ki na telefonu berejo daljše članke ali celo knjige, saj je opremljen s funkcijo E-Book, ki poveča kontrast zaslona, tako da se pametni telefon spremeni v bralnik, podoben papirju, zaradi česar je vsebina lažja za uporabnikove oči, tudi kadar bere v slabo osvetljenem okolju. Funkcijo Dark Mode, ki belo ozadje spremeni v črno, smo preizkusili ob večernem brskanju. Rezultat? Edinstvena bralna izkušnja.

Tehnični podatki: HONOR Magic5 Lite z ločljivostjo 2400 × 1080 slikovnih pik, do 1,07 milijarde barv in široko barvno paleto 100 % DCI-P3 zagotavlja jasne slike z živahnimi barvami. Zaslon ima svetlost do 800 nitov, zato je odličen ne glede na svetlobne razmere.

Odličen zaslon pričara jasne slike z živahnimi barvami. FOTO: osebni arhiv

Izjemna uporabniška izkušnja

HONOR Magic5 Lite se ne ustavi pred nobenim izzivom. Tudi bolj zahtevni uporabniki bodo prišli na svoj račun. Tako smo brez težav sočasno uporabljali različne aplikacije, brskali po družabnih omrežji, nalagali fotografije in spremljali videoposnetke. Telefon deluje hitro in ne klone niti pred bolj zahtevnimi ukazi. Izkušnja z njim je pokazala, kakšna je prihodnost pametne telefonije – ko v eni napravi dejansko dobiš vse, kar potrebuješ tako za poslovno vsakodnevno uporabo kot za zabavno in virtualno raziskovanje.

Tehnični podatki: HONOR Magic5 Lite je opremljen s funkcijo HONOR RAM Turbo, ki preprečuje prekinitev procesov v ozadju, ko uporabniki preklapljajo med aplikacijami, in tako pretvori majhen del pomnilnika v RAM. Ta pionirska rešitev podjetja HONOR uporabnikom omogoča hitrejše izvajanje aplikacij, ne da bi jih znova zagnali, kar zagotavlja bolj gladko delovanje.

Fotografije, s katerimi se boste lahko pohvalili

Pomlad v mestu skozi vrhunski aparat telefona HONOR Magic5 Lite. FOTO: osebni arhiv

Povprečen uporabnik svoje pametne telefone izbira tudi na podlagi kakovostne kamere. In tudi na tem področju je HONOR Magic5 Lite edinstven. Opremljen je s tremi kamerami – 64 MP glavno kamero, 5 MP širokokotno kamero in 2 MP makro kamero, s katerimi je fotografiranje poenostavljeno, tudi zaradi številnih pametnih funkcij, med katerimi gre poudariti predvsem funkciji za nočno fotografiranje in ustvarjanje portretov.

Z novim HONOR Magic5 Lite boste lahko ujeli neverjetne detajle, in če se boste, tako kot mi, podali v lov za pomladjo, boste lahko ustvarili neverjetno barvito zbirko fotografij.

Izziv vsakega fotografa je tudi nočno fotografiranje, ki pa je s telefonom HONOR Magic5 Lite resnično preprosto. Dovolj je, da izberete najljubši kader, pritisnete na funkcijo nočno fotografiranje, počakate nekaj sekund in … čarovnija! Jasne podobe v nočnih odtenkih bodo popolne!

Nočni posnetki: čista desetka. FOTO: osebni arhiv

S telefonom HONOR Magic5 Lite boste lahko ujeli tudi zelo kakovostne selfije in jih v trenutku delili s prijatelji. To pa zaradi sprednje kamere 16 MP z zaslonko f/2,45, ki lahko s prepoznavanjem obraza živo upodobi obrazne poteze fotografirane osebe, hkrati pa ohrani ostre podrobnosti ozadja.

Končna ocena HONOR Magic5 Lite je vsestranska pametna naprava, ki se lahko pohvali z vsemi najboljšimi funkcijami po vzoru vodilne serije HONOR Magic. Navdušila nas je njegova brezhibnost – je hiter in učinkovit. Njegov glavni adut je nedvomno baterija, ki resnično zagotavlja nešteto ur zabave, in tudi ko se enkrat izprazni, ni večjih težav, saj smo jo napolnili v pičlih 30 minutah. Pozitivno presenečenje je tudi fotoaparat, ki se je izkazal tudi v bolj zahtevnih razmerah, kot je tema. Odličen je za ustvarjanje portretov in tako številnih nepozabnih spominov. Navdušuje tudi cena: je cenovno dostopen, saj je na voljo po priporočeni ceni 369 evrov. Ne nazadnje: nedvomno bi lahko zmagal na kakšnem lepotnem tekmovanju. Graciozen, a hkrati kompakten, eleganten in hkrati sodoben in markanten. Nedvomno lahko služi kot edinstven modni dodatek. VEČ O TELEFONU HONOR MAGIC5 LITE

* Podatki iz laboratorijev HONOR. Konkretni čas uporabe se lahko nekoliko razlikuje glede na navade uporabe.

