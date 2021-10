Kriptozverine na povodcu

V nadaljevanju preberite:

Axie infinity je klon iger s pokemoni, kjer pa so bitjeca podpisana z žetoni ​NFT in jih je mogoče rediti in preprodajati. Večina od okoli dveh milijonov igralcev axie infinityja je trenutno v Jugovzhodni Aziji, predvsem na Filipinih, razlog pa je prav v možnosti realnega zaslužka.

Toda axie infinity hkrati dobro pokaže tudi poglavitne pasti opisanih sistemov. Za vstop v igro, se pravi nakup omenjene prve trojice zverinic, je trenutno treba odšteti približno 1200 evrov. Ker to ni malo denarja, se je na mah rodila povsem nova storitev, pri kateri podjetja nadobudnim igralcem začetnikom omogočijo brezplačen vstop v igro, a v zameno zahtevajo zajeten delež vsega zaslužka. Že res, da so zgodbice o tistih, ki so z igranjem obogateli, lahko privlačne, toda moramo se zavedati, da na vsakega takega gotovo odpade več tistih, ki so potegnili kratko.