Leta 2025 bo v Cernu zaplapolala slovenska zastava

Svet Evropske organizacije za jedrske raziskave (Cern) je pozitivno ocenil pripravljenost Slovenije na polnopravno članstvo v tej organizaciji. Direktorica Cerna Fabiolla Gianotti je tako dobila mandat za dogovor s Slovenijo o nadaljnjih korakih. Slovenska zastava bo v Cernu zaplapola predvidoma v začetku leta 2025.

Kot so danes sporočili z ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije, je svet Cerna pripravljenost Slovenije na polnopravno članstvo v organizaciji pozitivno ocenil na podlagi poročila strokovne skupine, ki je v začetku letošnjega leta obiskala Slovenijo. Člani skupine so se srečali s predstavniki ministrstva, znanstveno-raziskovalne sfere, visokega šolstva in gospodarstva.

»Strokovna skupina je v poročilu med drugim izpostavila izjemno podporo, ki jo visokošolske in znanstveno-raziskovalne institucije nudijo raziskovalkam, raziskovalcem in raziskovalnim skupinam pri krepitvi sodelovanja s Cernom,« so navedli in poudarili, da je v poročilu posebej izpostavljeno sodelovanje Slovenije in Cerna na področju znanstvenega računalništva. Slovenski superračunalnik Vega namreč pomembno prispeva k zbiranju podatkov za eksperiment Atlas. Gre za enega največjih eksperimentov v Cernu za preučevanje osnovnih gradnikov vesolja.

Minister za visoko šolstvo Igor Papič je ob odločitvi sveta Cerna izrazil zadovoljstvo: »To je izjemno priznanje za Slovenijo, našo znanstveno-raziskovalno skupnost in celoten inovacijsko-tehnološki ekosistem. Je tudi priznanje vsem raziskovalkam in raziskovalcem, ki že desetletja sodelujejo s Cernom, s polnopravnim članstvom pa bodo dobili še več priložnosti.«

Infrastruktura v velikosti manjšega mesta

Glavne prednosti sodelovanja s Cernom so za raziskovalce uporaba infrastrukture, raziskovanje, pridobivanje novih izkušenj ter grajenje mreže povezav z raziskovalci iz drugih delov sveta. Slovenci sicer že delujejo v Cernu predvsem v okviru eksperimenta Atlas, s polnopravnim članstvom pa se odpira še več priložnosti, poudarjajo na ministrstvu.

Prednosti za sodelovanje podjetij s Cernom so po eni strani razvojno sodelovanje, kar pride v poštev predvsem za visokotehnološka podjetja, po drugi strani pa tudi povsem ekonomski razlogi. Infrastruktura Cerna namreč obsega velikost manjšega mesta, zato potrebujejo podjetja tako za popravilo cest kot denimo za dobavo senzorjev. »Nabor podjetij, ki lahko sodelujejo s Cernom, je zato zelo širok. Trenutno že sodeluje s Cernom okrog 20 slovenskih podjetij,« so še dodali na ministrstvu.

Slovenija je leta 2016 podpisala sporazum o pridruženem članstvu v Cernu. Vstop v polnopravno članstvo je bil načrtovan že za letošnji julij, a se je zamaknil v leto 2025, med drugim tudi zaradi notranjih postopkov Cerna. Za polnopravno članstvo je sicer treba izpolniti več pogojev.

Priložnosti polnopravnega članstva v Cernu za Slovenijo in nadaljnje korake za pridobitev polnopravnega članstva bo ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije predstavilo na novinarski konferenci prihodnji petek, 4. oktobra.