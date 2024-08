Ljubezen do kemije se je rodila že v osnovni šoli

Tina Đukić je zaposlena v podjetju ReCatalyst (odcepljeno podjetje Kemijskega inštituta in slovenski startup leta 2023), ki razvija in proizvaja naslednje generacije elektrokatalizatorjev iz platinskih zlitin za gorivne celice za vozila na vodik. Svoje doktorske raziskave je opravljala na Kemijskem inštitutu, na Odseku za kemijo materialov, v Laboratoriju za elektrokatalizo.

Predstavite nam instrument, ki ga najpogosteje ali najraje uporabljate pri delu.

Potenciostat – gre za elektronsko napravo za izvajanje elektrokemijskih analitičnih poskusov za raziskovanje različnih mehanizmov redoks reakcij. Z njim nadzorujemo potencial delovne elektrode v elektrokemijski celici z več elektrodami. Potenciostat je povezan z osebnim računalnikom, kar nam omogoča kontroliranje eksperimentalnih pogojev, spremljanje poskusa ter avtomatsko shranjevanje podatkov.

Kako bi povprečno razgledanemu v največ sto besedah razložili, kaj raziskujete?

Raziskujem »srce« gorivnih celic – elektrokatalizator. Gorivne celice, ki jih lahko uporabljamo za zagon električnih vozil, namreč temeljijo na pretvorbi vodika in kisika v električno energijo in vodo. Da bi bil ta proces bistveno lažji in hitrejši, potrebujemo elektrokatalizator. Kot najboljša za ta namen se je izkazala redka in zelo draga platina. Raziskovalci iščemo načine, kako zmanjšati količino porabljene platine in s tem povečati ekonomsko učinkovitost. Izkazalo se je, da je eden najboljših načinov za to legiranje platine z manj žlahtno in hkrati cenejšo kovino (kot je kobalt), pri čemer nastanejo platinske zlitine. Pri svojih raziskavah se osredotočam na stabilnost teh materialov.

Zakaj imate radi znanost?

Ker je zanimiva in nikoli dolgočasna. Ker nam omogoča, da si postavljamo vprašanja in iščemo odgovore. Ker nam daje možnost raziskovanja vseh skrivnosti vesolja. Ker nam omogoča, da se povežemo z naravo. Ker nam omogoča izboljšanje življenja.

Kaj dobrega bi vaše delo lahko prineslo človeštvu?

Moje raziskave lahko prispevajo k množični proizvodnji vozil na vodik in tako pomagajo ustvariti krožno vodikovo gospodarstvo za čistejše okolje in bolj trajnostno prihodnost.

Kdaj ste vedeli, da boste raziskovalka?

Moja ljubezen do kemije se je rodila že v osnovni šoli, ko sem se prvič z njo srečala, sčasoma pa je le rasla. Da bom raziskovalka, sem pa bila prepričana, ko je prišel čas za vpis na študij – čutila sem, da mora biti to nekaj, kar bo vsak moj delovni dan naredilo dovolj izziven in zanimiv.

Kaj zanimivega poleg raziskovanja še počnete?

Poleg raziskovanja v laboratoriju zelo rada raziskujem svet. Zelo rada potujem, rada se spoznavam z različnimi kulturami, z novimi ljudmi ter s tujimi jeziki. Svoj prosti čas najraje preživljam v dobri družbi zraven Ljubljanice ali v kakšnih drugih čudovitih koščkih sveta. Sem velika ljubiteljica mode in umetnosti, vsak dan pa si poskušam popestriti s pesmijo, plesom in smehom.

Kaj je ključna lastnost dobrega znanstvenika?

Vztrajnost in človečnost!

Katero bo najbolj prelomno odkritje ali spoznanje v znanosti, ki bo spremenilo tok zgodovine v času vašega življenja?

Težko rečem, katero točno, a katero bi si želela – učinkovito zdravilo proti raku.

Bi odpotovali na Mars, če bi se vam ponudila priložnost?

Najprej bi rada videla vse, česar še nisem videla na Zemlji, potem pa mogoče tudi Mars pride na vrsto.

Na kateri vir energije bi stavili za prihodnost?

V vsakem primeru na obnovljive vire energije (voda, sonce, veter, biomasa …), vendar menim, da se ne smemo osredotočiti le na enega, ampak moramo izkoristiti prednosti vsakega.

S katerim znanstvenikom v vsej zgodovini človeštva bi šli na kavo?

Za zbistritev misli bi šla na jutranjo kavo z Nikolo Teslo – poleg tega da je pustil toliko dobrega človeštvu, bil je zakladnica odkritij, ki se jih mnogi niti danes ne zavedamo. Potem bi šla na kakšen sproščen popoldanski čaj z Marie Curie – gotovo najbolj zaslužno za to, da smo ženske v znanosti danes na boljšem, kot smo bile prej.

Katero knjigo, film, predavanje, spletno stran s področja znanosti priporočate bralcu?

Moji izumi (My inventions), avtobiografija Nikole Tesle – knjiga bo pripomogla k bralčevemu razumevanju ne samo pojma znanosti in Teslovih del, temveč tudi k razumevanju bistva življenja.

Česa ne vemo o vašem področju, pa bi nas presenetilo?

Voda, kot edini produkt, ki ga proizvajajo gorivne celice, je tako čista, da so jo astronavti iz prve človeške odprave na Luno (Apollo 11) uporabljali za pitje in pripravo hrane.