Logistika ima še veliko (tehnoloških) rezerv

Podjetja, ki se ukvarjajo z logistiko in transportom, so se digitalizacije svojega poslovanja lotila hitreje od povprečja, saj jih v to sili izjemna konkurenca. V njihovem poslu so najrazličnejše informacije ključnega pomena za učinkovito in dobičkonosno delo – napake so namreč drage, opremo pa velja kar najbolje izkoristiti. Hkrati pa sodobni trendi spletne prodaje, drobljenja naročil in tudi vse pogostejšega vračila blaga kupcev še kako vplivajo na delo logistov.

Izzivi logistike: neučinkovito načrtovanje, ki manjša dobičke

Največja težava logistov in transportnih podjetij niso le naraščajoči stroški energentov in delovne sile, temveč predvsem padanje dobičkonosnosti sredstev. Na omenjeno dobičkonosnost močno vpliva neučinkovito načrtovanje, ki ima za posledico manj učinkovito poslovanje. V praksi to vidimo kot neoptimalno razpoložljivost sredstev, na katero vplivajo časi nedelovanja (ko sredstvo ni v uporabi – pa bi lahko bilo) in vzdrževanja (tudi vzdrževanje bi veljalo bolje načrtovati).

»Teh plati transporta in logistike stranke seveda ne vidijo, če ravno njihova pošiljka ne zamuja, vsekakor pa te stvari jezijo logiste, saj jim pred očmi odteka zaslužek,« pravi Simon Kovše, skrbnik partnerske mreže interneta stvari v podjetju A1 Slovenija.

Kot eno ključnih težav logistov pa Francis Cepero, direktor za vertikalne trge v družbi A1 Digital, ki se ukvarja z digitalno preobrazbo podjetij v različnih panogah, vidi predvsem zanašanje na občutek in ročno planiranje: »Številna transportna podjetja se še niso prilagodila na povečane zahteve strank. Prav zato so večkrat v težavah, če jim ne uspe izpolniti obljub, saj jih to stane ne le posla, temveč morajo plačati tudi pogodbeno globo. Večina teh težav izvira iz zanašanja na ročno planiranje in občutek, namesto da bi logistične operacije avtomatizirali in optimizirali. Sodobna logistika postaja predvsem bitka tehnologij in podatkov: zmagovalci na področju logistike uporabljajo čim več virov podatkov, algoritme strojnega učenja in umetne inteligence za boljši vpogled v lastno poslovanje, napovedovanje povpraševanja in upravljanje dobavne verige.«

V času, ko število pošiljk strmo narašča, se pač ne gre zanašati le na znane transportne poti in čase. Sploh če imajo logistična podjetja opraviti s pokvarljivim blagom ali časovno občutljivo dostavo. Takrat so takojšnji podatki o lokaciji in stanju blaga ključnega pomena.

Logistika v realnem času

Sodobna logistika je namreč logistika v realnem času. Logisti in transportna podjetja bi morali vsak hip vedeti, kje je posamezna pošiljka in v kakšnem stanju (temperatura, vlaga ...). Spremljanje lokacije in številnih drugih podatkov iz najrazličnejših senzorjev odpira nešteto novih možnosti in poslovnih priložnosti za logiste.

Bistvena izziva, kako priti do logistike v realnem času, sta dva. Prvi je zbiranje podatkov, drugi pa njihova (takojšnja) obdelava. Oboje lahko razmeroma elegantno reši platforma interneta stvari (IoT), ki je lahko bazen omenjenih podatkov in stroj za njihovo analizo. »Za logiste so stvari jasne. Njihova želja in potreba je vse vire in podatke upravljati z enega mesta – ker je to cenejše za upravljanje in vzdrževanje. V skupini A1 imamo ogromno izkušenj z optimizacijo dela logistov ter upravljanjem cestnih, železniških in pomorskih prevozov blaga ter njihovim kombiniranjem. Zaupajo nam podjetja, kot so Gebrüder Weiss, ÖBB Rail Cargo Group, Rail&Sea Logistics in druga,« pove Kovše.

IoT-platforme, zalagane s podatki v realnem času, omogočajo napredno planiranje. »Zadnji krik mode je multimodalno modeliranje transporta in prenosa pošiljk. Zato pa je toliko bolj pomembno, v kakšnem stanju je pošiljka in katere lastnosti dostave izpolnjuje oziroma katerih (še) ne. To v nadaljevanju vpliva na transportne poti in uporabo vozlišč, vse za pravočasno dostavo ob najvišji dobičkonosnosti,« pojasni Cepero.

Te rešitve podjetjem zagotavljajo večjo zanesljivost pri načrtovanju in jim dajejo tudi priložnost za optimizacijo lastnih procesov in »verig«. Pomembno vlogo ima tudi načrtovanje virov in razpoložljivosti flote. S sledenjem vozilom, pošiljkam, orodjem in drugim virom lahko podjetja avtomatizirajo številne procese in zmanjšajo obremenitev zaposlenih. Ti pa lahko posledično ponudijo strankam boljšo storitev.

FOTO: A1

Integracija umetne inteligence v poslovanje

Tako napredno upravljanje vseh virov v logističnem ali transportnem podjetju pa je možno le ob pomoči umetne inteligence, ki pripomore k precej boljšim in tudi avtomatiziranim odločitvam glede tega, kaj (naj) se zgodi s tovorom, potmi vozil ... Veliko dodano vrednost te tehnologije prinašajo tudi pri načrtovanju prihodnosti: npr. pripravi simulacij specifičnih scenarijev, ki jih bo podjetje uporabilo ob močno povečanem povpraševanju (t. i. nakupovalni prazniki), prometnih nezgodah z zaprtjem cest, zimskih razmerah itd. Z njimi se lahko podjetje tudi hitreje in pravilneje odzove na kakršno koli nepredvideno dogajanje.

»Umetna inteligenca nam pomaga bolje razumeti svet in posel. Temelji na podatkih, na vzorcih in algoritmih. Podjetja morajo najprej zbrati podatke, z njimi opredeliti realnost, šele nato pa se lahko lotijo analiz in iskanja trendov. Moč umetne inteligence je v tem, da lahko v oceanu podatkov najde vpoglede in informacije, ki jih človek ne vidi, včasih tudi ne razume. Današnji algoritmi so zelo dobri tudi pri odkrivanju anomalij in napak, kar koristi logističnim in transportnim podjetjem ter jim pomaga prihraniti cel kup denarja, saj npr. zmanjša stroške vzdrževanja in neizpolnjenih obljub/pogodb,« je zaključil Cepero.

Inovativne rešitve lahko poskrbijo tudi za pridobivanje novih strank. Z rešitvami, ki so bile razvite v sodelovanju z A1, lahko Rail&Sea Logistics ne le ponudi obstoječim strankam pomembne prednosti, temveč je postalo privlačno tudi za nove stranke, ki so iskale (naj)naprednejše logistične in transportne storitve.

Naročnik oglasne vsebine je A1