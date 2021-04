Marsovski helikopter pripravljen na prvi polet

Ingenuity je na površje pripotoval v podvozju roverja Perseverance, ki deluje kot relejna povezava med helikopterjem in Zemljo. Rover bo dogajanje tudi vse čas snemal. FOTO: NASA/JPL-CALTECH/AFP

Mali helikopter ima dolge rotorje, ker je ozračje na Marsu bistveno bolj tanko kot na Zemlji. Prav zato mora biti tudi peresno lahek. Če bo testiranje uspešno, bodo morda za prihodnje odprave na Mars izdelali bolj sofisticirane leteče naprave. FOTO: NASA/JPL-Caltech/ASU/AFP

Iz Nasinega laboratorija za reaktivni pogon JPL so sporočili, da je helikopter Ingenuity (Iznajdljivost) pripravljen na prvi polet na sosednjem planetu. Polet so nekajkrat preložili, saj so med testiranjem ugotovili napake, a so jih s posodobitvijo programske opreme uspešno odpravili. Polet se bo tako predvidoma zgodil danes okoli 9.30 po srednjeevropskem času, prve podatke o uspešnosti poleta bodo na Zemljo dobili nekaj po 12. uri po srednjeevropskem času, kar bodo pri Nasi tudi prenašali v živo.Če se bo malo plovilo uspešno dvignilo in letelo, bo to prvi polet motornega plovila na kateremkoli drugem planetu.»Optimistični smo, da se bo helikopter lahko dvignil od tal, ampak to je testiranje in pripravljeni smo tudi na neuspeh,« je realistična vodja projekta. »Ingenuity je tehnološki eksperiment. To pomeni, da ga bomo preizkusili in se učili. Mi lahko tvegamo, medtem ko pri pravih odpravah tega ne smemo,« je pojasnila. »V inženirstvu je vedno neka negotovost, a ravno zaradi tega je delo na naprednih tehnologijah tako vznemirljivo in zadovoljujoče. Vseskozi moramo razvijati rešitve na nove izzive. Mi lahko preizkušamo stvari, o katerih so drugi le sanjali,« je dodala.Ingenuity je na Mars prispel v podvozju roverja Perseverance, ki mu je dovajal energijo in ga grel, 3. aprila pa ga je spustil na tla in ga prepustil samemu sebi. Razmere na Marsu so ekstremne, ponoči se temperature spustijo globoko pod ničlo, to je na minus 90 stopinj Celzija. Zaradi nizkih temperatur lahko popokajo nezaščitene električne žice, a helikopter z maso 1,8 kilograma uspešno kljubuje nočnemu mrazu, saj dobro nabira sončno energijo prek sončnih panelov.To bo demonstracija tehnologije, helikopter bo na kratko vzletal in pristajal trideset dni, bo pa pri tem uporabil tudi kamere. Gre za občutljiv stroj z maso 1,8 kilograma, dolgimi propelerji, sončnim panelom in baterijo. Z znanstvenimi instrumenti ni oprem­ljen. Helikopter je bil za inženirje velik tehnološki izziv, saj je moral biti dovolj majhen, da so ga spravili v rover, dovolj lahek, da bo zmogel poleteti v izjemno tanki atmosferi, a hkrati dovolj vzdržljiv, da bo prenesel negostoljubno okolje.Kot je pred kratkim v pogovoru za Delo poudarila slovenska fizičarka Marija Strojnik , ki je bila v svoji karieri med drugim zaposlena pri JPL, bo uspešen polet vsekakor pomenil inženirski presežek. »Tehnologija je poznana, a za na Mars je prilagojena tako, da bo delovala, če bo, v popolnoma drugačnih razmerah. Vsekakor bomo lahko govorili o velikem inženirskem uspehu. Za nekaj tako delikatnega, kot je Iznajdljivost, so zelo nevarne peščene nevihte, ki so na Marsu pogoste. Vsekakor upam, da bo projekt uspel. A tudi če ne bo, bodo vsaj dobili podatke, kako ga prihodnjič narediti drugače.«Deloval naj bi 30 Marsovih dni (dan na Marsu traja 24 ur in 37 minut), vseskozi ga bo z ustrezne razdalje snemal veliki vozeči brat, ki deluje tudi kot telefon med njim in Zemljo. V tem času naj bi helikopter prepotoval 300 metrov, dvignil pa se bo za največ pet metrov.Prenos v živo: