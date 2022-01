Med čipi in kriptožetoni

V nadaljevanju preberite:

Preteklo leto je pretežno odzvanjalo v nenadnih, težko napovedljivih gibanjih, kakršni sta eksplozija žetonov NFT in manipuliranje delniških tečajev skozi družbena omrežja. Leto 2022 bo zato bržkone čas, ko se bodo morali ti pojavi izkristalizirati v nekaj trajnejšega ali pa postopno zamreti. In – o tem sploh ne dvomimo – prepustiti mesto še bolj odtrganim novostim.

Tudi za vsega hudega vajene poznavalce informacijskih tehnologij je bilo leto 2021 brez dvoma eno bolj pestrih. Komaj nekaj dni staro je že poskrbelo za organiziranje poskusa državnega udara v ZDA skozi socialna omrežja in programje za sporočanje, obenem smo dogajanje v realnem času lahko spremljali skozi pretočni video. Sledili sta noriji z napihovanjem delniških tečajev skozi Reddit in mešetarjenjem z digitalnimi kriptoumetninami, ob katerih so se tudi ne tako stari opazovalci začudeno vprašali, ali sploh še razumejo svet, v katerem živijo. Takšni nesrečniki se lahko malo tolažijo z mislijo, da se pobezljane novitete ne morejo množiti v nedogled, temveč se morajo smiselne ideje obenem dodobra utrditi in uveljaviti, s tem pa postati bolj obvladljive in razumljive. Verjetno.