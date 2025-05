Molekularni arhitekt materialov prihodnosti

V nadaljevanju preberite:

Omar Yaghi je prejemnik številnih nagrad. Zadnja je Balzanova za leto 2024 in ne bo presenečenje, če (morda je bolje napisati ko) dobi Nobelovo nagrado. Je oče retikularne kemije, ki se ukvarja z gradnjo kemičnih struktur iz molekularnih gradnikov. Znan je kot pionir materialov, imenovanih kovinsko-organska ogrodja (MOF), kovalentna organska ogrodja (COF) in zeolitna imidazolatna ogrodja (ZIF), materialov, ki imajo izjemno veliko površino in nanoporoznost, mnogokrat večjo od tradicionalnih poroznih materialov. »Morali smo se boriti proti naravni entropiji. Molekule nočejo biti v redu, zato smo morali ustvariti razmere – temperaturo, tlak, topila, reakcijske pogoje ... – ki omogočajo, da se zberejo v skupino in fiksirajo medsebojno pozicioniranje. Tako nam je postopoma uspelo zgraditi želeno strukturo. Težava je v tem, da nihče ni vedel, pod kakšnimi pogoji je takšno ureditev mogoče doseči.«