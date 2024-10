V Stockholmu razglasitev dobitnikov Nobelove nagrade za kemijo

V švedski prestolnici bodo danes razglasili letošnjega prejemnika ali prejemnike Nobelove nagrade za kemijo. Konkretnejših napovedi glede morebitnih letošnjih prejemnikov nagrade za kemijo po navedbah francoske tiskovne agencije AFP letos ni bilo. Kot potencialna nagrajenca so pri švedskem radiu SR sicer omenili ameriško-jordanskega znanstvenika Omarja Yaghija ter ameriškega znanstvenika Karla Deisserotha.

Prenos razglasitve:

Yaghi je razvil vrsto prilagojenega ultraporoznega materiala, znanega kot MOF (metal-organic framework). Ti materiali so zanimivi za morebitno uporabo v čisti energiji, predvsem kot mediji za shranjevanje plinov. Deisseroth pa se je po navedbah SR omenjal kot potencialen Nobelov nagrajenec za raziskave na področju optogenetike – biološke tehnike za nadzor aktivnosti celic s pomočjo svetlobe.

Vendar pa so to le ugibanja, Kraljeva švedska akademija znanosti lahko še kako preseneti. To se je, denimo, zgodilo tudi včeraj ob podelitvi Nobelove nagrade za fiziko. Prejela sta jo John Hopfield in Geoffrey Hinton, ki sta razvila metode, ki omogočajo strojno učenje z umetnimi nevronskimi mrežami. Ne gre, da si nagrade ne bi zaslužila, vendar njuno delo ni fizika, ampak računalništvo, so negodovali. Zagotovo je nagrada priznanje pomenu, ki ga ima danes umetna inteligenca, so pokomentirali slovenski strokovnjaki s tega področja.

Nobelovo nagrado za medicino pa sta letos prejela Victor Ambros in Gary Ruvkun za odkritje mikro RNK.

Lani so Nobelovo nagrado za kemijo prejeli Moungi Bawendi, ameriški kemik francoskega in tunizijskega rodu z Inštituta za tehnologijo Massachusetts (MIT), Louis Brus, profesor z univerze Columbia, in ruski fizik Aleksej Ekimov, trenutno zaposlen v ameriškem podjetju Nanocrystals Technology Inc. Nagrado so prejeli »za odkritje in sintezo kvantnih pik«.

Današnji razglasitvi prejemnika oziroma prejemnikov nagrade za kemijo bo v četrtek sledila razglasitev prejemnikov nagrade za literaturo, v petek pa še nagrade za mir. Dobitniki nagrade za ekonomijo – edine nagrade, ki je Alfred Nobel ni omenil v svoji oporoki – bodo razglašeni v ponedeljek, 14. oktobra.

Vsaka nagrada letos prinaša ček v višini 11 milijonov švedskih kron, kar je nekaj več kot 900.000 evrov. Če je dobitnikov več, se znesek med njimi razdeli.