Nadomestni sojuz na poti do postaje

Zgodaj zjutraj je ruska vesoljska agencija izstrelila novo kapsulo sojuz MS-23 za prevoz posadke, ki bo nadomestila decembra okvarjeno kapsulo. Tako kozmonavta Sergej Prokopjev, Dmitrij Petelin in Nasin astronavt Frank Rubio dobivajo varno plovilo za pot domov. Na trdna tla bi se morali vrniti že spomladi, zdaj so jim odpravo podaljšali za še nekaj mesecev, in sicer do septembra, torej bodo na postaji dvakrat dlje, kot so sprva pričakovali.

Novi sojuz, ki je poletel brez posadke, a z nekaj potrebščinami, se bo k Mednarodni vesoljski postaji pripojil v soboto. Spomnimo: omenjena trojica astronavtov je s sojuzom MS-22 na postajo prispela septembra lani, decembra so zaznali, da je iz kapsule iztekla hladilna tekočina, ki uravnava temperaturo v prostoru za posadko. Zaradi tega posadka na postaji ni bila nikoli v kakršnikoli nevarnosti. Vesoljske agencije so ocenile, da kapsula ni več varna za prevoz posadke in Roskozmos je poslal novo. V ruski vesoljski agenciji menijo, da se je poškodba na sojuzu zgodila zaradi trka mikrometeoroida s kapsulo.

Izstrelitev nadomestnega prevoznega sredstva za astronavte je seveda premešala časovni načrt menjave posadk na krovu postaje. S sojuzom MS-23 bi namreč morali marca potovati trije sveži člani – Oleg Kononenko, Nikolaj Čub in Loral O'Hara, ki bodo zdaj poleteli septembra z odpravo MS-24.

Kasneje se je iztekanje hladilne tekočine pripetilo še ruski tovorni kapsuli progres, incidenta nista bila povezana, tudi v tega je, kot pravijo Rusi, trčil mikrometeoroid.

Na postaji bo te dni precej živahno. V ponedeljek bodo izstrelili še ameriškega dragona crew 6, na krovu bodo Američana Stephen Bowen in Warren Hoburg, astronavt Združenih arabskih emiratov Sultan Alnejadi in Rus Andrej Fedjajev.