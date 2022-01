Natečaj dobrih zgodb Tehnofobija ni za ženske

Področje tehnologije je še vedno bolj ali manj v moški domeni, še vedno se nas premočno drži stereotip, da tehnologija ni za ženske. Da bi ga čim bolj razbili, poteka projekt Tehnofobija ni za ženske, ki ga vodi Mestna knjižnica Kranj.

Do konca januarja je odprt natečaj pisanja kratkih zgodb, v katerih naj avtorice ali avtorji predstavijo, s kakšnimi ovirami in predsodki, ki se tičejo žensk in njihovih sposobnosti na tehničnem področju, so se soočili. »Vsaka opisana, še tako navidezno majhna izkušnja omogoča vpogled v obstoj ženskam neprijaznih vzorcev obnašanja, ki se pogosto razume kot samoumevno. Tako boste s svojim pogledom lahko prispevali k odgovoru na vprašanje, koliko je še (negativnih) predsodkov, ki ženske kot tihi partner spremljajo v vsakdanjem življenju tudi še v 21. stoletju,« so sporočili organizatorji natečaja.

Zgodba je lahko duhovita, družbenokritična, navdihujoča, tragikomična, dramatična … Zgodbe so lahko čisto kratke, anekdotične ali pa daljše, vendar naj ne presegajo 8000 znakov s presledki.

Prispevke pošljite v formatu word ali pdf po elektronski pošti na naslov info@znc.si. V zadevo elektronskega sporočila napišite naslov: Zgodba Tehnofobija ni za ženske. Rezultati bodo objavljeni v februarju na spletnih straneh https://znc.si/, www.mkk.si in www.fragmenti.si.

Nagrada za najboljšo zgodbo je 200 evrov. Natečaj je financiran v okviru projekta EU Challenge, pri katerem kot ena izmed sedmih evropskih knjižnic sodeluje Mestna knjižnica Kranj. Sodelujoči partnerji natečaja dobrih zgodb Tehnofobija ni za ženske so Znanost na cesti, Inženirka leta in Fragmenti (Zavod za promocijo literature).