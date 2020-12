Nedelujoče aplikacije povzročajo težave predvsem evropskim uporabnikom

Uporabniki aplikacij družbenih omrežij facebook in instagram se od dopoldneva soočajo s težavami. Preglavice med drugim povzroča delno nedelovanje facebookve aplikacije za izmenjavo sporočil messenger.



Pri Facebooku težave že rešujejo, navaja Reuters. »Delamo vse, da bi znova vzpostavili normalno delovanje,« je sporočil predstavnik podjetja.



Na spletni strani DownDetector, ki beleži uporabniške izkušnje težav pri delovanju aplikacij, je od dopoldneva po srednjeevropskem času skokovit porast pritožb zaradi neustreznega delovanja opazen pri aplikacijah messenger, facebook in instagram.



Medtem ko je po podatkih DownDetectorja približno 60 odstotkov pritožnikov proti delovanju aplikacije instagram sporočilo, da se jim ne osvežuje zid z objavami, se je okoli 40 odstotkov pritožnikov proti aplikaciji facebook pritožilo, saj aplikacije sploh ne morejo uporabljati (tako imenovani total blacout).



Nedelovanje messengerja je prijavilo največ oseb, več kot polovica pa je imela težave pri sprejemanju sporočil. Večina uporabnikov, ki se soočajo z nedelovanjem omenjenih aplikacij, se nahaja v Evropi, nekaj pa tudi v ZDA, Jugovzhodni Aziji in Avstraliji, na spletni strani navaja časopis Daily Mail.



Težave so se pojavile dan po tem, ko so ameriška trgovinska komisija in skoraj vse zvezne države proti Facebooku vložile tožbo zaradi nepravičnega delovanja. Veliki Facebook naj bi onemogočal manjša konkurenčna podjetja, ki ponujajo podobne storitve. Tožba bi lahko vodila v prisilno razlastninjenje, saj bi se morda Facebook moral posloviti od Instagrama in WhatsAppa.

