Nov poskus izstrelitve starshipa

Pri podjetju Spacex danes znova načrtujejo izstrelitev nove rakete starship. Po trenutnih napovedih se bo ta zgodila med 15.28 in 16.30 po srednjeevropskem času.

Prenos dogajanja bo mogoče spremljati na spodnji povezavi:

Starship je v celoti večkratno uporabna, za obe stopnji namreč predvidevajo pristajanje. Raketa je sestavljena iz zgornje stopnje, prav tako imenovane starship, v katerem bo prostora za okoli sto ljudi oziroma za tovor, in pogonske rakete super heavy. Visoka je 120 metrov, premer je devet metrov, super heavy je opremljen s 33 motorji raptor, raketo poganja kombinacija metana in kisika. To bo najmočnejša raketa, kadar koli zgrajena, saj bo v orbito sposobna prenesti do 150 ton tovora (če ponazorimo: toliko tehta najtežja žival na svetu sinji kit), če z raketo ne bodo želeli pristajati, pa celo do 250 ton (v primeru pristanka je tovora manj, ker mora imeti raketa več goriva).

Delavci med pripravami rakete na izstrelitev FOTO: Joe Skipper/Reuters

Z njo podjetje Elona Muska želi potovati do Lune, Marsa in še naprej. Nasa je starship izbrala za prevozno sredstvo, s katerim bodo v okviru odprave Artemis 3 astronavti pristali na Luni. Tako mogočna raketa seveda povečuje tudi ambicije astronomov, ki bi si lahko za raziskovanje vesolja omislili ogromne teleskope, ki jih s trenutno operativnimi raketami ne morejo poslati v vesolje. Musk si tudi želi, da bi raketa predstavljala alternativo letalom.

Za izstrelitev svetleče 120 metrov visoke rakete vlada veliko zanimanje. FOTO: Patrick T. Fallon/AFP

A seveda jo je najprej treba spraviti v operativni pogon. Do zdaj so pri Spacexu izstrelili nekaj prototipov zgornje stopnje in prižgali motorje pogonskega super heavyja. V ponedeljek so prvič poskušali v nebo spraviti celotno konstrukcijo, točenje goriva v obe stopnji je potekalo dobro, nato pa so ugotovili, da je zamrznil tlačni ventil. Izstrelitev je odpadla, so pa bili pri podjetju zadovoljni z mokro vajo odštevanja do zadnjih sekund pred zagonom motorjev.

Danes bodo postopke ponovili z upanjem, da se bodo nadaljevali s prižigom raptorjev in poletom proti orbiti. Raketa je tokrat sestavljena iz prototipov ship 24 in booster 7. V načrtu je, da bo polet trajal okoli 90 minut, začenši z izstrelitvijo iz izstrelišča Starbase (zvezdna baza) v Boca Chici v Teksasu ob obali Mehiškega zaliva. Super heavy bo potisnil starship do orbitalne hitrosti, nato se bosta stopnji ločili, pogonska stopnja bo padla v morje okoli 30 do 35 kilometrov od obale Teksasa. Starship bo letel naprej predvidoma do višine 235 kilometrov. Okoli devet minut in 20 sekund po izstrelitvi se bodo njegovi motorji ugasnili, nato bo več kot eno uro letel, vendar celotnega kroga okoli Zemlje ne bo opravil, nato pa bo nad Tihim oceanom vstopil v atmosfero in z veliko hitrostjo pljusknil v morje nekaj sto kilometrov od Havajev. Tokrat ship in booster ne bosta pristajala, ship ne bo niti prižgal motorjev za nadzorovan spust v morje. Ugank o delovanju vseh sistemov je preprosto preveč, da bi se ukvarjali še s temi zelo zahtevnimi manevri, so navedli pri podjetju.