Japonska turista odpotovala na ISS

Rusija, ki ima v svojih sojuzih po nastopu dragona nekoliko več prostora, je dva sedeža na tokratnem poletu za lep kupček denarja odstopila dvema vesoljskima turistoma – japonskemu milijarderju Jusakuju Maezavi in njegovemu asistentu Jozu Hiranu, ki dokumentira potovanje. Japonca sta se odpravila na Mednarodno vesoljsko postajo, kjer bosta bivala 12 dni. Kapsulo, ki bo postajo dosegla po šestih urah po izstrelitvi, upravlja izkušeni ruski kozmonavt Aleksander Misurkin, za katerega je to že tretji polet.

Ruska raketa sojuz MS-20 je poletela ob 8. uri in 38 minut. Kapsula bo do ISS potovala šest ur. FOTO: Shamil Zhumatov/AFP

Letos smo videli vzpon vesoljskega turizma, ko je večkrat poletela raketaz najrazličnejšimi bogataši na krovu, a le do roba vesolja, poletel je tudi, a je vpisal le krstni polet, branži se je pridružil tudi Spacex, ki je svojo raketo prodal za večdnevno kroženje štirih oseb okoli Zemlje. Ruska vesoljska agencija Roskosmos, ki je sklenila posel z ameriškim podjetjem za turistične polete Space Adventures, pa je tokrat dva turista popeljala na Mednarodno vesoljsko postajo (dragon s štirimi turisti v odpravi Inspiration 4 je okoli Zemlje krožil višje, kot je postaja, ki je nameščena v orbiti okoli 400 kilometrov nad tlemi).

Japonski milijarder Yusaku Mazeava na nedavni konferenci ni mogel skriti svojega navdušenja, da ga bo mogočna raketa dvignila v nebo. Polet pa je le uvertura v njegovo še bolj velikopotezno odpravo – zakupil je namreč Spacexovo raketo Starship, ki jo pospešeno sestavljajo, da ga bo v družbi s še osmimi izbranci na natečaju popeljala okoli Lune. Odprava je predvidena za leto 2023.

Šestinštiridesetletnik, ki si je bogastvo ustvaril s spletno trgovino z oblačili, se je pred poletom okoli sto dni uril v vesoljskem centru pri Moskvi. S tem si bo, kot tudi vsi drugi turisti, ki so letos poleteli na raketah, uresničil otroško željo. »Vznemirjen sem. Počutim se kot osnovnošolec, ki gre na izlet. Nisem si mislil, da bom lahko šel v vesolje. Počutim se nadvse srečnega, da imam to priložnost in da si lahko uresničim sanje,« je povedal pred dnevi. Dosedanje korake do vesolja je vseskozi delil s svojimi oboževalci na spletni omrežjih, kjer je predstavil svoj skafander, uvajanje v breztežnost in zanesljivo rusko raketo sojuz. Priznal je, da ga je mučila ruščina, ki se je je moral vsaj malo naučiti, da se je lahko pogovarjal z učitelji.

Forbes njegovo bogastvo ocenjuje na 1,7 milijarde evrov. Je velik ljubitelj umetnosti in hitrih avtomobilov, večkrat je lepo vsoto denarja podelil tudi svojim oboževalcem. Leta 2016 je za rekordno ceno malo več kot 50 milijonov evrov kupil delo Jean-Michela Basquiata, maja 2017 je za delo istega avtorja odštel okoli 100 milijonov evrov. Iz spletnih virov je razvidno, da se po srednji šoli ni odločil za študij, ampak je obiskal ZDA, a se je po pol leta vrnil v deželo vzhajajočega sonca, kjer je ustanovil glasbeno skupino, v kateri je igral bobne. Nato je zajadral v podjetniške vode. Po navedbah Forbesa je začel prodajo CD-plošč njemu ljubih skupin, ki jih je kupcem pošiljal po pošti, nato pa naprej v oblačilno industrijo. Maja 1998 je ustanovil spletno trgovino Zozotown, septembra 2019 je odstopil kot predsednik uprave matičnega podjetja Zozo, večji delež v podjetju je prodal japonskemu Yahooju.

Roskozmos je letos na ISS že peljal in gostil dva civilista – oktobra sta na postajo poletela režiser Klim Šipenko in igralka Julija Peresild, ki sta s pomočjo kozmonavtov posnela nekaj prizorov za film Izziv.

Maezava je prvi japonski zasebnik, ki je bil v vesolju, potem ko je novinar Tojohiro Akijama leta 1990 obiskal rusko vesoljsko postajo Mir.