Motorji so zahrumeli in raketa je poletela

In uspelo je. Po težavah in križih je raketa SLS vendarle poletela. Tako je danes stekla odprava Artemis 1, ko bo raketa kapsulo Orion potisnila na tritedensko popotovanje okoli Lune in nazaj (vodni pristanek kapsule je predviden za 11. decembra), da preverijo, ali sta plovili dovolj varni tudi za ljudi.

Prenos v živo:

Tudi danes ni šlo povsem brez težav. Znova je iztekalo gorivo, odkrili so tudi okvarjeno stikalo. Direktorica izstrelitve Charlie Blackwell-Thompson je k raketi poslala posebno, tako imenovano rdečo ekipo, ki je usposobljena, da v tej fazi popravlja napake na raketi.

Okoli sto metrov visoka raketa, tokrat v konfiguraciji blok 1, je ob izstrelitvi proizvedla 39,1 meganjutona potiska, kar je 15 odstotkov več od Saturna V, s katerim so leteli apolli. SLS sestavljajo nosilna stopnja s štirimi motorji RS-25, ki so poganjali leta 2011 upokojene raketoplane, in stranska potisnika. Osrednja stopnja ima dva rezervoarja za gorivo, v enem je tekoči vodik, v drugem tekoči kisik. Orion, v katerem je prostora za štiri astronavte, bo do Lune potoval ob pomoči servisnega modula, ki ga je za Naso zgradila Evropska vesoljska agencija. Ta je ključen tako za pogon kot za elektriko v Orionu, v prihodnosti pa bo tudi za zrak, vodo in vse drugo, kar je potrebno za udobno bivanje astronavtov.

Če bo šlo vse po načrtih, bi lahko astronavti z Orionom potovali okoli Lune leta 2024, leto ali dve leti kasneje pa bi lahko tudi že pohajkovali po površju. Poznavalci sicer menijo, da je tu še veliko »če-jev«. Samo dodajmo, da je Nasa sprva načrtovala izstrelitev SLS že leta 2019.

Decembra bo sicer minilo 50 let od odprave Apollo 17, ko sta astronavta še zadnjič poskakovala po površju Lune.