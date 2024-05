Nov starship pripravljen na izstrelitev

Nova Spacexova raketa starship je pripravljena za naslednji polet, ki bo predvidoma 5. junija. Najmočnejša raketa na svetu bo poletela z izstrelišča Starbase v Boca Chici v Teksasu. Pri podjetju Elona Muska sicer še čakajo zeleno luč ameriških oblasti.

To bo četrta izstrelitev za ta tip rakete, ki je pomemben del Nasinih načrtov v programu Artemis, ko bodo znova astronavti pristajali na površju Lune. Zgornja stopnja rakete starship bo namreč tista, ki bo posadko pripeljala na površje Lune, Musk pa upa, da ne dolgo zatem tudi na površje Marsa.

V enem letu je SpaceX izstrelil tri rakete starship, vsi trije poskusi so se končali z bolj ali manj spektakularnim »hitrim razpadom plovila«. Medtem ko druga vesoljska podjetja skrbno načrtujejo svoje rakete in jih v nebo pošljejo šele, ko menijo, da res ne more iti nič narobe, pri Spacexu vseskozi sledijo hitri poti učenja iz uspešnih ali neuspešnih izstrelitev. Kot menijo, je strošek uničenja raket pri njihovem razvoju povsem upravičen.

Spomnino: prvi polet aprila lani se je končal po štirih minutah, drugi polet novembra lani po osmih, marca letos je starship letel že več kot eno uro. Uspešna je bila vroča ločitev obeh stopenj, ko prva stopnja še ne povsem ugasne in se druga loči od nje, s čimer se raketa bolje izkoristi. Pogonska stopnja se je nato razletela slabih 500 metrov nad oceanom, zgornja stopnja je letela naprej in nato tudi strmoglavila v Indijski ocean, tik pred tem se je prav tako razletela. Polet je bil podorbitalen, je pa raketa dosegla orbitalno hitrost.

Vsak testni polet ima višje cilje. »Pri četrtem poletu smo osredotočeni na to, da se plovilo utiri v tirnico in da prikažemo sposobnost vrnitve obeh stopenj (starship in super heavy) nazaj na zemljo,« so poudarili v izjavi.

Celotna raketa bo za razliko od raket drugih podjetij večkrat uporabna. Polet bo potekal podobno kot marca, ko je starship prepotoval polovico poti okoli Zemlje. Tudi tokrat ne gre pričakovati vertikalnega pristajanja, kakršen je predviden v končni fazi razvoja rakete, ampak načrtujejo mehak pristanek v vodi v Mehiškem zalivu za super heavy, in za nadzorovan pristanek starshipa v Indijskem oceanu.