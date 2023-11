Nov vpogled v Sonce z več stoletij starimi podatki

V nadaljevanju preberite:

Leta 2019 je Sonce vstopilo v nov enajstletni cikel aktivnosti. Ob tej priložnosti so znanstveniki ošilili svinčnike, zbrali podatke in teoretične modele ter napovedali, da bo Sonce vrh aktivnosti v tem ciklu doseglo julija 2025. Ta cikel ne bo nič posebnega, so trdili. Sončeva aktivnost bo podpovprečna, nič kaj večja od aktivnosti v prejšnjem ciklu. A Soncu za takšne napovedi ni mar – aktivnost je poskočila in že precej presega napovedi. Vrh aktivnosti naj bi Sonce po trenutnih podatkih doseglo enkrat v prihodnjem letu.

Napačna napoved kaže, kako slabo poznamo Sonce in procese v njem. Z akademskega vidika je to zgolj opomnik in priložnost, da našo najbližjo zvezdo še bolj natančno preučimo in bolje spoznamo.