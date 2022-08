Nova Webbova mojstrovina in astrobacek Jon

Nova Webbova mojstrovina

Vozno kolo (Cartwheel) je nenavadna obročasta galaksija, ki je nastala ob trku večje spiralne galaksije in ene manjše. Pri tem je doživela korenite spremembe tako v obliki kot strukturi. Natančni instrumenti Webbovega teleskopa so na tem novem posnetku razkrili posamezne zvezde in območja, nastajanja zvezd, pa tudi, kako na okolico vpliva središčna črna luknja. Galaksija s svojo značilno središčno strukturo in obročem spominja na kolo voza. Plin in prah se širita navzven kot val, podobno kot se delajo valovi, če v ribnik vržemo kamen. Svetlo jedro galaksije vsebuje velike količine plinov in nekatere velikanske kopice mladih zvezd, navajajo pri Nasi in Esi. V zunanjem obroču, ki se širi okoli 400 milijonov let, pa se rojevajo in umirajo nove zvezde. Ko se širi navzven, se združuje z okoliškim plinom, kar omogoča oblikovanje novih zvezd. Vozno kolo, ki je del skupine galaksije, od nas oddaljene okoli 500 milijonov svetlobnih let v smeri ozvezdja Kipar, je pred tem slikal že Hubble, vendar je Webb, ki opazuje v infrardečim spektru, lahko pogledal skozi prah, ki je zastiral pogled Hubblu. Posnetek je nastal z združevanjem podatkov kamer NIRCam (na posnetku so podatki vidni v modri, oranžni in rumeni barvi) in MIRI (rdeča barva).

Hubblov posnetek galaksije Vozno kolo. FOTO: Hubble/Esa/Nasa

Želve le ženskega spola

Ko želva odloži jajca, je od temperature peska odvisno, kakšnega spola bodo male želvice. Zaradi vse višjih temperatur, ki so posledica globalnega segrevanja, je vse bolj topel tudi pesek in tako že opažajo, da se na posameznih obalah iz jajc izvalijo le samičke. »Zastrašujoče je, da so bila zadnja štiri poletja na Floridi rekordno vroča. In znanstveniki že štejejo samo samičke,« je pojasnila Bette Zirkelbach, vodja veterinarske ambulante za želve na Floridi Keysu. Podobno statistiko vodijo v Avstraliji. Po podatkih ameriške uprave za oceane in ozračje NOAA se iz jajc izvalijo samčki, če so ta v pesku s temperaturo pod 27,7 stopinje Celzija, če se valijo v pesku, ki ima več kot 31 stopinj, pa se izvalijo samičke. Kaj to pomeni za samo vrsto, še ni povsem jasno, saj za zdaj ne vedo, kakšno mora biti razmerje med samci in samicami, da je razmnoževanj želv uspešno, pravi Melissa Rosales Rodriguez iz živalskega vrta v Miamiju.

Temperatura peska vpliva na spol želv, ker je vse toplejši, je vse več samičk. FOTO: Yuri Cortez/AFP

Ognjenik v stratosfero poslal velike količine vodne pare

Ognjenik Hunga Tonga-Hunga Ha'apai v Južnem Tihem oceanu je ob izbruhu 15. januarja letos v stratosfero, to je plast atmosfere od 12 do 53 kilometrov nad površjem, pognal toliko vodne pare, da bi z njo napolnili več kot 58.000 olimpijskih bazenov. Količina je tako velika, da bi lahko začasno vplivala na povprečne temperature svetovnega ozračja, pravi Luis Millán iz Nasinega laboratorija za reaktivni pogon (JPL). V študiji so ocenili, da je po izbruhu vulkana v stratosfero odneslo 146 megaton (megatona je 1.000.000.000 kilogramov) vodne pare, to je 10 odstotkov količine, kolikor je že pare v tej plasti.

Vulkan je izbruhnil januarja. FOTO: NOAA/Reuters

Kot menijo raziskovalci, ta količina utegne v stratosferi ostati nekaj let. Vpliva lahko na posamezne kemijske reakcije, med drugim lahko negativno vpliva na ozonsko plast, prav tako na temperature na površju. Vulkanski izbruhi marsikdaj začasno znižajo temperaturo na površju, saj v ozračje pošljejo dim in pepel, ki odbijata sončno svetlobo, Tonga pa je izbruhal le malo aerosolov, toliko več pa vodne pare, ki je toplogredni plin. Zato bi se lahko temperature kratkotrajno dvignile, vendar na podnebje to dolgoročno ne bo bistveno vplivalo. Da se je sprostilo toliko pare, je morala biti globina izbruha ravno pravšnja, da se je voda dovolj segrela, to je na globini 150 metrov. Če bi bil ognjenik bližje gladini, se ne bi uparila tako velika količina, če bi bil globlje, pa bi pritisk ublažil silovitost izbruha.

Bacek Jon bo letel okoli Lune

Bacek Jon bo potoval okoli Lune. FOTO: Axonoff/Esa

Priljubljeni risani junak bacek Jon je dobil sedež v kapsuli Orion na prvi lunarni odpravi Artemis I, ki jo bo Nasa izstrelila konec avgusta. »To je vznemirljiv čas za Jona in nas pri Esi. Zelo smo veseli, da je bil naš volneni prijatelj izbran za odpravo, ki bo sicer majhen korak za človeka, a velik za ovce,« se je pošalil David Parker z Ese. Znano je, da na testne odprave pogosto vzamejo kakšno igračko, ki deluje tudi kot indikator breztežnosti, seveda pa te igračke potem postanejo zelo priljubljene pri (mladih) vesoljskih navdušencih. Odprava Artemis I še ne vključuje človeške posadke, zamišljena je kot polet okoli Lune in nazaj. Medtem ko je Nasa zgradila orjaško raketo SLS, je Esa sestavila servisni modul in kapsulo Orion.