Novi detektorji bodo omogočili, da bo napak v izračunih manj

Dr. Alessandra Buonanno in dr. Thibault Damour sta v Bernu prejela Balzanovo nagrado 2021 (nagrada je vredna 770.000 evrov) za nove vpoglede v fizikalne in astrofizikalne vidike gravitacije. Napovedala sta signale gravitacijskih valov, ki nastanejo po tem, ko se kompaktni objekti v vesolju približajo drug drugemu in se na koncu združijo.

Njuno teoretično delo je bilo zelo pomembno pri detekciji gravitacijskih valov, na podlagi česar se je pokazalo, da sta Buonannova in Damour zelo natančno dokazala splošno teorijo relativnosti kot teorijo gravitacije.

To pa je detektorjem, kot sta Ligo in Virgo (laserska interferometra za detekcijo gravitacijskih valov), omogočilo, da odprejo pot novi vrsti astronomije, v kateri so gravitacijski valovi novi, pomembni vesoljski kurirji.