Od pulzarjev do temne snovi

Gabrijela Zaharijaš, raziskovalka in predavateljica na Univerzi v Novi Gorici, je sodelovala pri odkrivanju novih pulzarjev, ki oddajajo sevanje gama. Z Nasinim teleskopom Fermi LAT so jih odkrili 294, še 34 jih čaka na potrditev. To je 27-krat več pulzarjev, kot jih je bilo znanih pred začetkom odprave Fermi leta 2008.

Pri odpravi prof. dr. Zaharijaš sodeluje že od samega začetka. Pred izstrelitvijo teleskopa se je ukvarjala z napovedmi, kakšna odkritja bo omogočil, od utirjenja teleskopa pa analizira njegove podatke opazovanj. Raziskovalno ji je najbolj pri srcu temna snov, za katero vedo, da obstaja in kakšni so njeni učinki na vesolje, ključno vprašanje, kaj ta snov sploh je, pa ostaja brez odgovora. »Za nekatere je temna snov še preveč skrivnostna, prevelika uganka in je zato ne marajo. Meni pa se zdi fascinantna. No, obstaja še temna energija, ki je še bolj nenavaden fenomen, še težje razložljiv. Temna snov še kako vpliva na vse, kar nas obdaja, zato jo moramo raziskovati,« pravi.

Sogovornica sodeluje tudi v konzorciju za gradnjo novega observatorija za gama astronomijo Polje teleskopov Čerenkova in je koordinatorka programa Smash, ki se osredotoča na razvoj vrhunskih aplikacij strojnega učenja na različnih področjih znanosti.

Skoraj tristo novih pulzarjev je po eni strani veliko v primerjavi z dosedanjim številom, glede na število zvezd v galaksiji pa niti ne. Jih je pač tako malo ali je problem pri njihovem odkrivanju?

Pulzarji so aktivne in hitro vrteče se nevtronske zvezde, to pomeni, da so podvrsta nevtronskih zvezd, ki so ostanki supernov. Oddajajo različna valovanja, od radijskih do sevanja gama. V Fermijevem katalogu so le zadnji, več pulzarjev poznamo v radijskem spektru. Sevanje gama so fotoni z najvišjimi energijami, tehnologija, potrebna za njihovo zaznavanje, je dostopna šele v zadnjih desetletjih, zdaj je občutljivost teh instrumentov tako dobra, da smo jih zaznali 300. Njihovo opazovanje otežuje to, da signale oddajajo kot vrteči se svetilniki, ki pa niso nujno usmerjeni proti Zemlji.

Na prvi pogled številka res ni prav visoka, a za nas je ogromna. Vsekakor smo naredili velik korak v preučevanju pulzarjev, prej smo poznali peščico teh zvezd, iz katere nismo mogli sklepati o statističnih značilnostih. Šele zdaj bomo lahko odkrivali, ali določene značilnosti veljajo za ta tip zvezd na splošno ali gre za posebnosti. Zdaj se pravzaprav začenja prava znanost.

Poleg tega nimamo le večjega števila znanih pulzarjev, ampak imamo tudi več podatkov za posamezni pulzar. Iz tega sledi, da lahko razlikujemo različne tipe, zdaj vidimo, da so nekateri normalni pulzarji, nekateri milisekundni in tako naprej.

Zanimivo je, da so nekateri dvojni sistemi. Pulzarji se s staranjem vrtijo počasneje in počasneje, ker izgubljajo energijo. V nekem trenutku se vrtijo tako počasi in oddajajo tako šibke signale, da jih ne moremo več zaznati, pri dvojnih sistemih pa v nekaterih primerih pulzar začne požirati snov s spremljevalne zvezde in se začne znova vrteti in oddajati milisekundne pulze. Zdaj opažamo podrobnosti v teh sistemih, v kakšnem medsebojnem odnosu sta pulzar in zvezda, zakaj in kako pulzar požira zvezdino snov. V enem izmed zaznanih sistemov se zdi, da je tam še tretje telo, morda planet, zato je signal drugačen.

Šele na podlagi teh novih podatkov pulzarje začenjamo zares spoznavati. Zame osebno, ki preučujem visokoenergijske dogodke in objekte, je pomembno tudi spoznanje, da so pulzarji, ki oddajajo sevanje gama, pogosti in ne neka eksotika. Pravzaprav se zdi, da večina pulzarjev oddaja to sevanje, le da jih do zdaj še nismo zaznali. Pulzarji so v primerjavi z drugimi zvezdami izredno majhni in gosti.

Gabrijela Zaharijaš Je izredna profesorica na Fakulteti za naravoslovje in raziskovalka na Centru za astrofiziko in kozmologijo Univerze v Novi Gorici. Fiziko je študirala v Beogradu. Po doktoratu na newyorški univerzi je delala na več ustanovah po svetu: v Laboratoriju Argonne v Chicagu, na Mednarodnem centru za teoretično fiziko (ICTP) v Trstu, Inštitutu za teoretično fiziko v Parizu in Centru Oskarja Kleina na Univerzi v Stockholmu. Ukvarja se z različnimi temami v astrofiziki delcev, povezanimi z vprašanji temne snovi. Trenutno se večinoma posveča analizi astrofizikalnih podatkov sevanja gama, z glavnim ciljem najti podpise temne snovi, in koordiniranju evropskega programa Smash. Foto Jure Eržen

Kaj lahko pulzarji povedo o vesolju, evoluciji zvezd, evoluciji galaksij?

Pulzarji so odličen laboratorij za različne veje fizike, od kozmologije do fizike plazme. Kot prvo, gre za nevtronske zvezde, ki so dolgoživeče. Milisekundni pulzarji so stari milijarde let, njihova starost je lahko primerljiva s starostjo vesolja. Prav tako so zelo natančne ure, ker periodično oddajajo signale, tako lahko z njimi zaznavajo gravitacijske valove, ko se signal rahlo skrči oziroma raztegne, ko skozenj steče val. Preučevanje pulzarjev je pomembno tudi pri raziskovanju temne snovi.

Zanimivi so še zaradi izredno močnega magnetnega polja, na njih lahko preučujemo magnetohidrodinamiko plazme, kjer lahko plazmo obravnavajo kot eno samo prevodno tekočino.

Posebna vrsta nevtronske zvezde so magnetarji, pri odkrivanju katerih ste sodelovali.

Že ime namiguje, da so to nevtronske zvezde z najmočnejšim magnetnim poljem, okoli tisočkrat močnejšim od polja navadne nevtronske zvezde. Te tipe zvezd lahko postavljamo na diagrame glede na stopnjo vrtenja, svetlost in moč magnetnega polja. Magnetarji so na skrajnem robu lestvice glede na zadnji kriterij. Odkritje magnetarja je bilo eno izmed presenečenj med odkrivanjem pulzarjev s satelitom Fermi.

Fermi LAT zaznava sevanje gama v spektru energij od 20 megaelektronvoltov (MeV) do 300 gigaelektronvoltov (GeV), zdaj gradimo nove instrumente na Zemlji, na primer Polje teleskopov Čerenkova (CTA), kjer bodo energije še višje, in tako se bomo ozirali za novimi in novimi viri v vesolju. Ti objekti nas presenečajo in nam že dajejo namige, da jih je še več na višjem razponu energij. Vseskozi odkrivamo nove objekte in pridobivamo podatke, ki bogatijo naše znanje.

Nove podatke ste zapisali v katalog, kar nekaj astronomskih katalogov je zelo znanih, na primer Messierov. Zakaj so katalogi pomembni za astronomijo?

Katalogi so zakladnica podatkov. Vsa odkritja nekega instrumenta se zapiše v pregleden seznam, iz katerega nato luščimo izsledke. Za znanstveno skupnost so zelo pomembni, saj so vsi podatki klasificirani in tako nadvse uporabni za primerjave. V enem katalogu so denimo podatki o viru v gama svetlobi, v drugem pa v infrardeči svetlobi. Tako lahko krpamo luknje v znanju o posameznem objektu.

Katalogi so lahko vir novih in novih odkritij, pa čeprav je katalog star že nekaj let. To je bil zdaj tretji Fermijev katalog gama pulzarjev, sicer obstajajo še drugi katalogi podatkov tega satelita. V splošnem katalogu je še na tisoče drugih virov. Fermi so izstrelili leta 2008, kar pomeni, da je satelit že kar star. Mislim, da so sprva predvidevali desetletno obratovanje, tako da trkamo na les, da še vedno dobro deluje. Kdaj bomo mi objavili nov katalog pulzarjev, ne vemo, morda prihodnje leto, tudi še ne vemo, za koliko bomo povečali število pulzarjev. Take raziskave terjajo svoj čas.

Kakšna je vaša vloga pri odpravi Fermi LAT?

Pri odpravi sodelujem praktično od začetka. Leta 2008 sem se po doktorskem študiju v ZDA vrnila v Evropo, kot podoktorska raziskovalka sem bila v Stockholmu, tam je delovala skupina, ki je bila del odprave. Tako sem doživela vse vznemirljive dogodke, ki pritičejo začetkom neke odprave. V podatkih satelita sem se osredotočala na tiste, ki bi mi kar največ povedali o temni snovi. Raziskovala sem območja v okolici galaktičnih jeder. S satelitom Fermi smo na primer odkrili Fermijeve mehurje (angl. Fermi bubbles), do takrat še neznane strukture v središču naše galaksije, ki se iz središča vijejo kot ogromni curki.

Z leti sem pri Fermiju LAT postala vodja znanstvene skupine za raziskave temne snovi, v zadnjem času pa s skupino na Univerzi v Novi Gorici preučujemo, kako bi z metodami umetne inteligence, točneje s strojnim učenjem, izboljšali izdelovanje katalogov podatkov. Denimo, s strojnim učenjem bi morda bolje kategorizirali šibke signale, ali gre za pulzar ali ne. Včasih pri določenih šibkih virih ne najdemo za pulzarje značilnega utripajočega vzorca.

Vaše trenutne raziskave se bolj ali manj vrtijo okoli temne snovi, ki je ena od trenutno največjih skrivnosti vesolja.

Temna snov je res zagonetka, precej bolj zapletena, kot bi si želeli. Zagotovo vemo, da obstaja, ker interagira gravitacijsko z drugo snovjo. Mi pa bi radi vedeli tudi, kaj je in ali interagira z normalno snovjo tudi prek drugih sil, ne le gravitacijske. Tako bomo dobili natančnejši odgovor, kako vpliva na preostalo snov in torej na celotno vesolje.

Menimo, da bi lahko na vprašanja o temni snovi odgovorili z raziskavami sevanja gama. Nekateri modeli predvidevajo, da delci temne snovi interagirajo med seboj in da pri tem nastajajo osnovni delci, pri tem pa se izsevajo fotoni gama. Obstajajo tudi modeli, po katerih bi se delci temne snovi ob prisotnosti močnih magnetnih polj pretvorili v normalne delce in ob tem izsevali fotone gama. Torej, z opazovanjem sevanja gama upamo, da bomo zaznali nenavadnosti, ki bi jih lahko pripisali temni snovi in izvedeli, kaj je. Ni enostavna, vendar je fantastična tema. Temne snovi je bistveno več kot normalne in prav moteče je, da je to skorajda vse, kar vemo o njej.

Menite, da boste ključne odgovore razvozlali astrofiziki ali fiziki osnovnih delcev?

Zelo lepa plat temne snovi je, da je multidisciplinarna. Več vej fizike jo proučuje. Vpliva denimo na kozmologijo, fiziki in fizičarke osnovnih delcev jo iščejo v velikih trkalnikih. Morda se bo kar naenkrat razkrila pri enem izmed eksperimentov, še bolj verjetno pa najbrž je, da bomo morali združiti vse naše znanje, vse naše podatke.

Z njo se torej ukvarja kopica raziskovalk in raziskovalcev, in to že lep čas. Je zdaj le še vprašanje časa, da boste razvozlali skrivnost?

Za njen obstoj vemo nekaj manj kot sto let in tako postaja že skoraj filozofsko vprašanje, češ v vesolju obstaja neka snov, ki je ne znamo nikamor uvrstiti. Toda vse se je zdelo nemogoče, dokler ni bilo narejeno, podobno je bilo pri odkritju nevtrinov ali pa Higgsovega bozona. V standardnem modelu delcev je bil, skoraj prepričani so bili, da bozon obstaja, a pot do potrditve je bila dolga. Seveda pa ni vedno tako, včasih se zaman oziramo za določenimi signali. Tako pač znanost deluje. Toda s potrpežljivostjo in novimi tehnologijami napredujemo. Upam, da jo bomo kmalu razkrinkali.

Za njo se bo oziral tudi lani izstreljeni evropski satelit Euclid. Kako ste povezani s to odpravo?

Formalno nisem del odprave, sodelujem pa s skupino v Torinu, ki dela pri tem projektu. Euclid bo raziskoval, kako je temna snov razporejena po vesolju, z drugimi instrumenti, na primer s Fermijem in CTA, pa raziskujemo porazdelitev sevanja gama v vesolju. Ideja je, da bi z navzkrižno korelacijo smeri in porazdelitve temne snovi na zemljevidu, ki ga bo izdelal Euclid, in porazdelitve sevanja gama ugotovili, ali je temna snov vir sevanja gama. Temno snov po preučeval tudi novi teleskop Vere Rubin, ki ga gradijo v Čilu, pri katerem sodeluje naša skupina v Centru za astrofiziko in kozmologijo novogoriške univerze.

Omenili ste strojno učenje. Koliko ga uporabljate v astronomiji?

Pravzaprav odvisno, koga vprašate. Uporaba še ni homogena na celotnem področju. Nekatere skupine so že zelo napredne pri uporabi strojnega učenja za obdelavo podatkov, spet druge s tem šele začenjajo. Ponekod ga je zagotovo lažje implementirati v delo, odvisno od podatkov in tudi od samih raziskovalnih vprašanj. Vsekakor pridobiva veljavo.

Tudi na tem področju se povezujemo v mednarodne konzorcije. Menim, da se znanost razvija skozi sodelovanje v raznolikih skupinah. Strojno učenje je interdisciplinarno področje, enake tehnike lahko uporabljamo na različnih področjih, zato je veliko mreženja in izmenjave mnenj o različnih pristopih. Več ko bo podatkov in različnih algoritmov – za nekatera področja aplikacije, ki temeljijo na umetni inteligenci, šele razvijajo – bolj bo to uveljavljeno v znanosti.

Strojno učenje je nekako skupna točka različnih vej znanosti in projektov v programu Smash, ki ga vodi Univerza v Novi Gorici. Objavljena sta bila že dva razpisa za podoktorske raziskovalce. Kako teče program?

Prve raziskovalce, ki so se prijavili na prvi razpis, smo že zaposlili in so tudi že v Sloveniji. Skupno jih bomo izbrali 50 v petih letih, pod vodstvom mentorjev in mentoric bodo dokončno oblikovali svoje projekte na najrazličnejših področjih, kar se mi zdi še posebej velika prednost tega programa. Za program iščemo vrhunske mlade raziskovalce in raziskovalke z vsega sveta, na drugi razpis se jih je prijavilo že lepo število in z zelo zanimivimi idejami. Izbira bo zahtevna, a se veselim pretresanja idej. Poleg tega, da gre za odlične teme, ki jih bodo obravnavali pod vodstvom vrhunskih mentorjev in mentoric, je velika prednost programa, da lahko udeleženci pokukajo v neakademske organizacije. V projektu sodeluje cela vrsta visokotehnoloških podjetij, kjer drugače gledajo na raziskave, iščejo drugačne rešitve. Posamezni raziskovalec bo tako lahko nekaj mesecev gostoval na naši univerzi ali na partnerskih raziskovalnih institucijah v Sloveniji ali tujini, nekaj mesecev pa v nekem podjetju. To se mi zdi za mlade precej pomembno, da imajo možnost spoznati drug svet. Dialog med različnimi sferami je lahko zelo ploden.