Odkrivanje nenavadnih ostankov zvezd

Nasin teleskop Fermi je odkril 294 pulzarjev, ki oddajajo sevanje gama, še 34 kandidatov pa čaka na potrditev. To je 27-krat več pulzarjev, kot jih je bilo znanih pred začetkom odprave Fermi leta 2008. Rezultati kažejo, da pulzarji predstavljajo največjo populacijo virov sevanja gama v naši galaksiji. Pri odkrivanju pulzarjev je sodelovala tudi raziskovalka Gabrijela Zaharijaš z Univerze v Novi Gorici.

Pulzarji so posebna vrsta nevtronskih zvezd – preostanki sredic masivnih zvezd po tem, ko jih raznese eksplozija supernove. Nevtronske zvezde vsebujejo več mase kot naše Sonce, a so zelo majhne – v premeru merijo manj kot 25 kilometrov, podobno kot večje mesto z okolico. Sestavlja jih najgostejša znana snov, gostejša od atomskih jeder. Imajo močna magnetna polja, proizvajajo tokove energijskih delcev, najhitrejši pulzar se zavrti okoli svoje osi kar 716-krat na sekundo. Poleg tega pulzarji oddajajo rotirajoče ozke snope energije in svetlobe, podobno kot svetilnik na obali. Ko eden od teh snopov oplazi Zemljo, instrumenti na Zemlji ali satelitih zaznajo pulz svetlobe (odtod njihovo ime), so sporočili z Univerze v Novi Gorici.

Novi Fermijev katalog je rezultat dela 170 raziskovalcev in raziskovalk z vsega sveta, med katerimi je tudi prof. dr. Gabrijela Zaharijaš iz Centra za astrofiziko in kozmologijo ter s Fakultete za naravoslovje Univerze v Novi Gorici. Poleg satelita Fermi proučujejo pulzarje tudi z radijskimi teleskopi na Zemljinem površju, podatke pa analizirajo z zmogljivimi računalniki.

Ta odkritja omogočajo boljše razumevanje narave in nastanka pulzarjev, ki so v središču številnih raziskovalnih tem, od kozmičnih delcev in razvoja zvezd do zaznavanja gravitacijskih valov in temne snovi.

Fermijeva odkritja nevtronskih zvezd segajo tudi onkraj meja naše galaksije. Misija Fermi je leta 2015 odkrila prvi gama pulzar v drugi galaksiji, nam bližnjem Velikem Magellanovem oblaku. Leta 2021 pa so astronomi in astronomke objavili odkritje velikanskega izbruha sevanja gama iz magnetarja – nekoliko drugačne vrste nevtronske zvezde –, ki se nahaja v galaksiji Kipar, oddaljeni približno 11,4 milijona svetlobnih let od nas.