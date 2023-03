V nadaljevanju preberite:

Robert S. Langer (rojen 1949) že od druge polovice sedemdesetih let 20. stoletja slovi po svojih znanstvenih prispevkih na področju medicine in biotehnologije. Je eden najbolj citiranih znanstvenikov na svetu. Njegova temeljna odkritja so utrla pot nadzorovanemu sproščanju makromolekul, kar omogoča široko uporabo v medicini.

Doslej je objavil približno 1500 znanstvenih člankov, prijavil okoli 1400 patentov, katerih licence je odkupilo več kot 350 farmacevtskih, kemičnih in biotehnoloških podjetij ter tistih za proizvodnjo medicinske opreme.

»Zaviranje angiogeneze je zagotovo vodilo do napredka v boju proti raku, tako kot imunoterapija v zadnjih letih – vendar to ni popolna rešitev. Upočasniti rast raka, ga zmanjšati in olajšati delo kemoterapiji še ne pomeni ozdravitve. Obstaja nekaj težav. Biologija raka še ni povsem razumljena. Tumorske celice so gosto strnjene in hkrati heterogene, lahko mutirajo, zato ni preprosto odstraniti vsakega delca raka,« je povedal v intervjuju.