Orion priletel do Lune

Nasina odprava Artemis je uspešno prispela do Lune.

Kapsula Orion je bila danes zgodaj popoldne od površja oddaljena le 130 kilometrov, zdaj pa potuje daleč za Luno, in sicer od nje se bo oddaljila za okoli 64.000 kilometrov. 28. novembra bo od Zemlje oddaljena kar 430.000 kilometrov – tako daleč še nobena kapsula, narejena za človeško posadko ni bila. Nato se ob Orion obrnil in odpotoval proti domu, vodni pristanek ga čaka 11. decembra.

Na tej mali pikici ste tudi vi. FOTO: Nasa

Pri današnjem manevru je bilo nekoliko napetosti, saj je bilo plovilo 34 minut brez stika z Zemljo, ko je odletelo na nam nevidno stran Lune. Ko se je signal vrnil, je kapsula poslala posnetke naše modre frnikole. »To je eden tistih dni, o katerih sanjaš dolgo dolgo časa,« je poudaril direktor poletov pri Nasi Zebulon Scoville.

Plovilo je posnelo kraje pristankov odprav Apollo 11, 12 in 14.

Najdete Snoopyja? FOTO: Nasa

Na krovu za zdaj še ni ljudi, saj gre za testno odpravo, da preverijo delovanje in varnost vseh sistemov, prihodnje leto pa bodo na podobno popotovanje poslali tudi astronavte, če ne bo ugotovljenih napak. V Orionu so tako pripete tri lutke, opremljene s senzorji, v kapsuli pa sta še igrački Snoopy, ki prostor lebdi po kapsuli, in bacek Jon, ki je Esin potnik in bo celo pot privezan. Medtem ko sta raketa SLS in kapsula Orion ameriške izdelave, je za odpravo evropska vesoljska agencija sestavila servisni modul, od katerega so odvisni elektrika, prezračevanje, filtriranje vode in vse ostalo, potrebno za udobno bivanje v kapsuli.

Če se bo vse končalo po načrtih, bi lahko v odpravi Artemis 3 čez dve leti tudi že spremljali pristajanje ljudi na Luni.